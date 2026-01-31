Romagnoli resta alla Lazio, non verrà ceduto a gennaio: perché l’Al-Saad non lo ha più preso

Alessio Romagnoli resta alla Lazio, almeno fino alla fine di questa stagione. È finita così una delle vicende più surreali del calciomercato italiano che avrebbe dovuto portare il difensore al'Al-Sadd di Roberto Mancini che lo aspettava da oltre una settimana: l'accordo era stato trovato e il giocatore aveva anche salutato i tifosi dopo la partita contro il Lecce, ma la società ha preso posizione smentendo la cessione.

C'è stato un tira e molla durato per una settimana intera, con l'ex Milan che ha saltato gli allenamenti per andare via, ma alla fine dovrà restare a Formello. Secondo quanto riportato da Sky la trattativa è saltata definitivamente perché non c'è più margine per consegnare i documenti e finalizzare la cessione, una situazione che ora potrebbe creare una grande frattura in casa biancoceleste.

Saltato il passaggio di Romagnoli all’Al–Sadd

Perché Romagnoli resta alla Lazio

L'accordo era già stato raggiunto e mancava solo la luce verde da parte della squadra di Lotito che in verità non è mai stata chiara su questa situazione. A Romagnoli sarebbero andati sei milioni di euro a stagione per tre anni, il doppio di quanto percepisce ora, e dopo la partita contro il Lecce aveva salutato tutti i tifosi della Lazio. Poi il dietrofront, una settimana di tensione e l'esito negativo della trattativa.

La squadra guidata da Mancini avrebbe voluto affondare il grande colpo a gennaio, ma il difensore non andrà via: il mercato in Qatar chiude oggi alle ore 19:00 e non ci sono i tempi tecnici per concludere l'operazione, visti i margini ristretti che rendono praticamente impossible la chiusura della trattativa. Da domani si volta pagina e bisognerà capire se il rapporto tra Romagnoli e i biancocelesti potrà essere ricostruito almeno fino alla fine della stagione.