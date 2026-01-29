Romagnoli non si allena, tensione nella Lazio di Lotito: ora è il giocatore che chiede la cessione

Scoppia nuovamente il caos attorno alla posizione di Alessio Romagnoli: dopo le voci di cessione e la smentita ufficiale del club, ora è il giocatore a pretendere il trasferimento all’al Sadd saltando le sedute di allenamento. Un cortocircuito totale in cui Sarri ha preferito la strada del silenzio.

Il "caso" Alessio Romagnoli è tutt'altro che definito in casa laziale dove in queste ultime giornate di calciomercato invernale si potrebbe assistere ad un ribaltone ulteriore. Dopo essere finito tra le cessioni per colpa della stampa e delle speculazioni attorno al club, a detta di Claudio Lotito, il presidente aveva emesso una nota ufficiale di smentita. Peccato che ora, lo stesso difensore pretenda invece la cessione, all'Al Sadd che ha pronto sul piatto una proposta da 18 milioni, facendo ostruzionismo senza più allenarsi.

Caso Romagnoli: chiede la cessione dopo che la Lazio ha smentito tutte le voci

Un cortocircuito totale che vede Alessio Romagnoli, Claudio Lotito e Maurizio Sarri a nervi scoperti. Perché in mezzo al tormentone di mercato c'è finito suo malgrado ancora una volta anche il tecnico della Lazio che proprio del centrale difensivo aveva tessuto le lodi e fatto intendere a più riprese di non essere concorde con la cessione. Ora, che il presidente ha fatto dietrofront con una nota in cui ribadiva la volontà di tenere il giocatore, lo stesso ha richiesto di andarsene e il tecnico si trova in difficoltà, non volendo apertamente spalleggiare il club con cui è in disaccordo da tempo.

Romagnoli separato in casa Lazio: dai saluti ai tifosi agli allenamenti saltati

Una situazione surreale che ha messo in confusione chiunque, in casa Lazio creando un clima torrido di sfida: Alessio Romagnoli ha saltato le ultime sedute di allenamento, in aperto contrasto col club che, smentendo le tante voci, ha di fatto bloccato il suo trasferimento in Arabia dove lo aspetta un contratto già pronto da parte dell'Al Sadd da 18 milioni di euro. Lo stesso motivo per il quale aveva salutato il suoi tifosi, lacrime agli occhi e mano sul petto, subito dopo il 90′ di Lecce-Lazio, considerandola la sua ultima gara in biancoceleste.

Le parole di Lotito sono ora un boomerang: "Chi non vuole la Lazio, se ne vada"

Ora potrebbe accadere di tutto perché Romagnoli vuole andarsene, Sarri ha scelto la strada del silenzio e la palla passa al presidente Lotito che a questo punto non ha molto da fare se non ritornare sui propri passi e portare a termine l'operazione di mercato. Pochi giorni fa, proprio al centro di altre discussioni sul mercato laziale, a proposito delle tante voci, la società aveva denunciato pressioni esterne ma soprattutto Lotito era sbottato in una delle sue tante sentenze: "Chi non vuole stare alla Lazio, se ne vada". Romagnoli è stato chiaro: ora si capirà entro il 2 febbraio se la Lazio sarà coerente, e si assisterà all'ennesimo testacoda di mercato.