Polveriera Lazio, la squadra è con Sarri. Zaccagni ai tifosi: “Stateci vicino, ci hanno lasciati soli”

Le parole di Capitan Mattia Zaccagni al 90′ di Lecce-Lazio ai propri tifosi sono la fotografia del clima teso tra squadra e società, con i giocatori che restano uniti dalla parte di Maurizio Sarri, infastidito dalla gestione del mercato. “Abbiamo fiducia solo in lui” ha ribadito Marusic”
A cura di Alessio Pediglieri
Al Via del Mare, la Lazio non è andata oltre ad un pareggio incolore a reti inviolate contro i padroni di casa, in quella che può definirsi la partita della definitiva scollatura tra il gruppo giocatori e la società. Se i 90 minuti non hanno raccontato molto sul fronte del gioco e delle emozioni, a far parlare molto sull'ambiente Lazio è il post partita con diverse situazioni che ne delineano le scollature interne. Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni sono state esplicite, ma anche quelle  di capitan Mattia Zaccagni ai propri tifosi, le lacrime di Romagnoli per l'addio alla società e i rincari di Adam Marusic hanno aperto il fianco ad una situazione che appare in caduta libera. Smentendo di fatto le recenti parole del presidente Lotito.

Le parole di Zaccagni ai tifosi a fine Lecce-Lazio: "Stateci vicini almeno voi"

Per riavvolgere il nastro e capire quale sia l'umore che si respira a Formello e non solo è quanto accaduto dopo il fischio finale di Lecce-Lazio: Alessio Romagnoli si è portato sotto il settore ospiti, dai propri tifosi visibilmente emozionato per dare l'ultimo saluto, dopo una gara giocata da calciatore già ceduto. Un saluto commosso cui si è unito anche il capitano, Mattia Zaccagni e proprio le parole di quest'ultimo, carpite da parte del pubblico e riportate poi, hanno sottolineato il complicatissimo momento: "Stateci vicini" ha detto Zaccagni, "noi e Sarri siamo stati lasciati soli".

Le parole di Marusic: "Crediamo in Sarri, abbiamo fiducia in ciò che fa il mister"

A cosa si riferisce Mattia Zaccagni con quell'appello accorato ai propri tifosi? Alle scollature che si stanno vivendo da tempo in casa Lazio sul fronte mercato. La società non ha rappresentato la squadra al Via del Mare dove non era presente alcun dirigente e questo aspetto ha assunto un valore specifico pesante di fronte al malumore serpeggiante nel post gara. Dove ha preso parola anche un altro senatore dello spogliatoio laziale, Adam Marusic, in conferenza stampa: "Non ho sentito cosa abbia detto Mattia, ero troppo lontano… Romagnoli? Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni… Una cosa è certa: in Sarri abbiamo tutti fiducia, crediamo in quello che facciamo col mister".

