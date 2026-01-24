Lecce-Lazio finisce 0-0: passo avanti per DiFra nella corsa salvezza, Sarri manca aggancio al 7° posto

Finisce con uno scialbo pareggio per 0-0 l’anticipo serale del sabato tra Lecce e Lazio. Poche emozioni e solo due sussulti: la traversa di Ramadani per i salentini e l’occasione di Dia per i capitolini.

Lecce e Lazio non si fanno male e allo stadio Via del Mare finisce 0-0: passo avanti per Eusebio Di Francesco nella corsa salvezza, Maurizio Sarri manca aggancio al 7° posto in attesa delle avversarie. È successo veramente poco nell'anticipo serale del sabato del 22° turno del campionato di Serie A 2025-2026.

Pareggio senza emozioni tra Lecce e Lazio: i biancocelesti restano a secco, i salentini interrompono la striscia negativa e superano la Fiorentina in classifica portandosi a 18 punti.

La Lazio non riesce mai a impensierire Falcone nel primo tempo, mentre il Lecce va vicino al vantaggio con Coulibaly e Ramadani, colpendo anche la traversa. Nella ripresa qualche spunto da Dia e Sottil non basta: le sostituzioni cambiano poco e il match resta bloccato, segnando una serata deludente per entrambe le squadre.

Nel post-gara Alessio Romagnoli si è fermato più degli altri sotto il settore ospiti e tutto lascia pensare che quella di stasera sia stata l'ultima partita del difensore con la maglia biancoceleste: dovrebbe andare in Qatar, all’Al-Sadd che è allenato da Roberto Mancini ma la trattativa non è ancora chiusa.

Lecce-Lazio, il tabellino

RETI: /

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti (89′ Tete Morente), Stulic (64′ Cheddira), Banda (64′ Sottil). Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (73′ Pellegrini), Gila (64′ Prostgaard), Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino (64′ Dele-Bashiru), Basic; Cancellieri (81′ Isaksen), Dia (64′ Ratkov), Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

ARBITRO: Daniele Chiffi (sez. Padova).