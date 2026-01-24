Lo sfogo di Sarri: “Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto”

Sarri racconta il momento della Lazio e risponde a chi ha insinuato ci fossero problemi tra lui e la squadra: “Dire che i giocatori che vanno via è per colpa mia è brutto anche perché quelli che sono partiti a me hanno detto cose diverse. Uno è venuto e ha pianto”.

Maurizio Sarri non usa giri di parole e dopo il soporifero pareggio in casa del Lecce ha parlato del momento della Lazio in campo e fuori. L'allenatore biancoceleste a DAZN ha usato espressioni molto forti anche per far capire il suo rapporto con la società: "La telefonata? Sono cose su cui non c’è bisogno di rispondere. Non ci sono problemi tra me e la squadra. Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto. Se poi si vende un giocatore e si dice non andava d’accordo con Sarri è un po’ brutto".

Il tecnico dei capitolini si è soffermato su chi ha insinuato ci fossero problemi tra lui e la squadra: un tema che nelle scorse ore aveva alimentato ancora di più il clima di tensione nell'ambiente laziale. Il calciatore a cui fa riferimento Sarri potrebbe essere Mattéo Guendouzi, che era molto legato sia alla Lazio che all'allenatore; ma è soltanto un'ipotesi visto che è la prima volta che viene raccontato questo episodio e non c'è la certezza al 100% che sia lui.

In merito al match e all'affetto che i tifosi gli hanno dimostrato con i cori, Sarri afferma: "I tifosi mi dimostrano un amore immenso ma sono frustrato perché non riusciamo a ripagare. Stasera la squadra ha fatto quello che poteva fare. Primo tempo abbiamo sbagliato cinquanta passaggi".

Sarri: "Se parte Romagnoli ricominceremo a prendere dei gol"

L'allenatore della Lazio ha risposto anche sul possibile addio di Alessio Romagnoli, che nei giorni scorsi è stato accostato più volte all'Al-Sadd: “Cosa si fa senza Romagnoli? Ricominceremo a prendere dei gol, chiunque arrivi ci vorrà del tempo per acquisire le sue capacità. Potrà anche arrivare un giocatore fortissimo, per il modo che ho io di guidare la linea servirà per forza del tempo. Io però di Romagnoli non ho notizie, la società mi ha chiesto cosa ne pensassi e io gli ho detto che dal punto di vista tattico è infattibile. Poi dicono che il mercato lo fanno loro, quindi chiedete a loro. Quando seppi che il mercato era chiuso dissi che sarei andato avanti a tutti i costi fino a giugno e ho tutta l'intenzione di rispettare questa parola".

La situazione in casa Lazio è sempre più incandescente e sembrano esserci diversi nodi da sciogliere nei rapporti tra reparto tecnico e società: da capire se si vorrà arrivare a fine stagione per confrontarsi o se si farà prima. Intanto, i tifosi contestano e l'ambiente è sempre più spaccato.