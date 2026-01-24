La telefonata di Lotito è virale: “I calciatori vanno via dalla Lazio perché ce l’hanno con Sarri”

Un nuovo audio attribuito a Claudio Lotito diventa virale e scuote l’ambiente Lazio. Nella telefonata con un tifoso il presidente parla di giocatori pronti ad andare via perché in rotta con Sarri. Poche ore dopo arriva la smentita ufficiale del club: “Parole strumentalizzate”, fiducia totale nell’allenatore e annuncio di azioni legali.

Claudio Lotito torna al centro della bufera e riapre una frattura mai del tutto rimarginata tra Lazio, tifoseria e società. Nelle ultime ore è diventata virale sui social una telefonata privata tra il presidente biancoceleste e un tifoso, diffusa online, nella quale emergono toni durissimi e una frase destinata a far discutere. Frase che ha costretto la compagine capitolina a pubblicare una nota ufficiale di smentita in cui si parla di parole strumentalizzate.

Nel dialogo, nato come sfogo sui risultati e sulla gestione del club, Lotito rivendica il proprio ruolo e gli investimenti sostenuti negli anni, respingendo l'idea di essere un semplice gestore. Il confronto degenera rapidamente, fino al passaggio che accende il caso: "I giocatori se ne vogliono andare perché non vogliono l'allenatore. Ce l'hanno con l'allenatore".

Parole che sembrano fotografare una frattura interna tra la squadra e Maurizio Sarri, in un momento già complicato dal rendimento in campo, dal calciomercato della Lazio e da un clima sempre più teso con la tifoseria. Non è la prima volta che telefonate del presidente finiscono in rete, ma questa volta il riferimento diretto al rapporto tra tecnico e giocatori ha imposto un chiarimento immediato.

La smentita ufficiale della Lazio e la linea di Lotito

Poche ore dopo la diffusione dell'audio, la Lazio interviene con una nota ufficiale firmata da Lotito, che prende le distanze dal contenuto attribuito alla telefonata e parla apertamente di una manipolazione delle sue parole.

"Resto sinceramente sorpreso dalla lettura distorta e strumentale che è stata fatta di alcune mie parole, estrapolate e diffuse fuori da ogni contesto reale", scrive il presidente, chiarendo poi la posizione della società: "Voglio essere assolutamente chiaro una volta per tutte: alla Lazio non esistono giocatori contro l'allenatore. Maurizio Sarri gode della piena fiducia della Società, così come della totale disponibilità e del rispetto del gruppo squadra".

Nel comunicato, Lotito condanna duramente la diffusione dell'audio, definendola "gravissima", e annuncia iniziative formali: "La pubblicazione di una telefonata privata, sottratta e diffusa senza alcuna autorizzazione, ha l'unico obiettivo di generare clamore e danneggiare la Società". La nota si chiude con un appello all'unità e al sostegno alla squadra, nel tentativo di spegnere l'ennesimo incendio mediatico in un ambiente già esasperato da risultati, mercato e rapporti sempre più difficili tra il patron e una parte consistente della tifoseria.