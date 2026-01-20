La resa di Sarri dopo Lazio-Como: “Mi sono tirato fuori, Lotito dice che il mercato lo farà la società”

Sarri si arrende alle parole di Lotito e manda un messaggio chiaro alla Lazio e al presidente biancoceleste dopo il ko col Como: “Io mi sono tirato fuori”.

La sconfitta della Lazio in casa 0-3 contro il Como è stata davvero clamorosa, quasi inaspettata per come è avvenuta. La squadra di Fabregas è forte, organizzata, ma nessuno si aspettava di vedere i biancocelesti uscire dalla partita così presto. Lo specchio di una situazione generale tra società, ambiente e allenatore che di certo non sta aiutando. Di fatto la situazione è sembrata crollare definitivamente proprio dopo l'apertura del mercato di gennaio quando sono arrivati giocatori che lo stesso Sarri ha fatto sapere di non conoscere.

"La squadra la fa la società. L'allenatore dà indicazioni che servono, noi poi scegliamo i giocatori – aveva detto Lotito pochi giorni fa -. A casa mia comando io, gli altri sono dipendenti. Non decidono gli altri, è la prima cosa, altrimenti è la baraonda". Una risposta che ha portato Sarri a replicare proprio dopo la sconfitta col Como. Senza mai nominare Lotito, il tecnico biancoceleste è esploso: "Il presidente ha detto che il mercato lo fa la società e io mi sono tirato fuori – ha detto -. Vediamo chi arriva, speriamo bene. L'importante è che non mi si tiri dentro nelle scelte, che arriva un giocatore e si dice che l'ha voluto Sarri. Il presidente è lui e può fare ciò che vuole".

Di fatto è una situazione paradossale pensare che il presidente e l'allenatore stiano vivendo questa condizione. La situazione ideale sarebbe sicuramente quella di parlarsi, arrivare a un punto e cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi per poi valutare un eventuale proseguimento per il prossimo anno. Dal mercato sono andati via Castellanos e Guendouzi e sono arrivati Taylor e Ratkov, ma Sarri si aspettava qualcosa in più, sicuramente giocatori più funzionali al suo gioco e indicati da lui stesso.

Leggi anche Scoppia la lite tra Lotito e i tifosi della Lazio allo stadio dopo la partita: gli urlano di tutto

Da capire dunque come si evolverà la vicenda per una Lazio che al momento è ferma al nono posto con 28 punti e a -9 dalla prima posizione utile in zona Europa. La sensazione che i biancocelesti possano finire fuori dalle coppe nella prossima stagione si fa sempre viva. Il mercato potrebbe essere così un'opportunità per tentare di salvare il salvabile e chiudere dignitosamente un'annata sicuramente da dimenticare fino a questo momento.