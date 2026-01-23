Romagnoli è già stato ceduto dalla Lazio ma ci sarà contro il Lecce: cos’è successo nelle ultime ore

Alessio Romagnoli può già considerarsi ormai un nuovo giocatore dell'Al Sadd. Il difensore sta chiudendo la sua avventura alla Lazio per volare in Qatar alla corte di Roberto Mancini. Una decisione che conferma il caos che si è creato all'interno della squadra anche per motivi relativi ai rapporti – pare tesi – con lo stesso patron Lotito. Il giocatore sembrava dunque pronto ad andare via ma la lista convocati della Lazio in vista della trasferta di Lecce mostra ancora il suo nome.

Di fatto Romagnoli, secondo quanto affermato dal giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha deciso di partire con la squadra ed è possibile che giochi domani. C'è stato un confronto tra Sarri, il giocatore e la società ma non ci sono più margini per far un discorso di rinnovo con i biancocelesti. A questo punto la Lazio potrebbe schierarlo domani lo stesso – anche perché non ha ancora preso un sostituto – per poi lasciare libero il giocatore di andare in Qatar. Per lui triennale da 6 milioni più bonus, mentre alla Lazio andranno quasi 9 milioni per il suo cartellino.

Sarri con Romagnoli durante il ritiro estivo della Lazio.

Secondo quanto riferisce invece il Corriere dello Sport anche Sarri avrebbe provato a mediare col difensore nel tentativo di ricucire lo strappo e non perdere un giocatore così carismatico, rappresentativo e importante per la Lazio. Il tecnico di fatto avrebbe parlato più volte con Romagnoli nelle ultime 48 ore, provando a fermarlo, a convincerlo a restare. Ha poco da fare però l'allenatore toscano poiché ormai Romagnoli ha deciso di andare in Qatar. A Sarri è legato calcisticamente e umanamente e non pensa che alla Lazio ci sia più futuro per lui.

A Lecce il difensore dunque potrebbe quasi sicuramente giocare la sua ultima partita per poi salutare tutti e raggiungere il Qatar. L'ennesimo capitolo di un calciomercato a dir poco surreale per la Lazio che già da inizio stagione aveva vissuto l'incubo del mercato bloccato. L'imminente addio a Romagnoli impone dunque ai biancocelesti di trovare subito un sostituto pronto che Sarri potrà schierare già dal prossimo turno di campionato. Il nome resta sempre quello di Luca Ranieri, in uscita dalla Fiorentina dopo l'arrivo di Vanoli e primo obiettivo della Lazio.