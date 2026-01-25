Romagnoli saluta i tifosi prima dell’addio, la Lazio rende tutto surreale: “Mai stato sul mercato”

La Lazio ha emesso nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a poche ore da Lecce-Lazio che ha visto a fine gara Alessio Romagnoli salutare i propri tifosi al Via del Mare. Smentendo la cessione e rendendo tutto oltre il surreale: “Mai sul mercato, al centro del progetto sportivo”

Alessio Romagnoli saluta i propri tifosi a Lecce, dopo la partita della Lazio sabato sera, con la mano sul cuore e gli occhi lucidi. Il centrale difensivo ha giocato i suoi ultimi 90 minuti prima di cambiare casacca all'interno delle trattative invernali che si chiuderanno il prossimo 2 febbraio. Poche ore da quelle immagini, arriva però un clamoroso comunicato da parte della Lazio che smentisce tutto e rende il tutto semplicemente surreale: il giocatore, dice la società, "non è mai stato messo sul mercato è centrale nel progetto sportivo". E, allora, perché quel saluto accorato?

La nota ufficiale della Lazio che smentisce tutto e tutti: "Mai sul mercato, al centro del progetto"

Una situazione oltre l'assurdo, che ad ogni ora cambia, si trasforma a tal punto che rende quasi ridicole voci, notizie, indiscrezioni, ribaltando la realtà e raccontandone una nuova. Restando ai fatti, sorvolando su quanto accaduto e detto nelle ultime giornate, ad oggi Alessio Romagnoli non solo resterà alla Lazio ma ci rimane al centro del progetto: "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".

La Lazio fa dietrofront, il saluto di Romagnoli ai propri tifosi a Lecce diventa un atto surreale

Una nota ufficiale come tante, ma che nasconde invece il cortocircuito in cui è entrata la Lazio di Lotito perché è dal presidente che è partita la comunicazione da diramare a stampa e tifosi che smentisce le voci di cessioni. E che diventa distorsione di una realtà andata in mondovisione solamente qualche ora prima: le immagini del Via del Mare, con Romagnoli in lacrime che saluta i propri tifosi, maglia al vento e mano al cuore, mentre capitan Zaccagni chiede aiuto per la squadra. E la domanda sorge spontanea: perché ha salutato tutti se non è mai stato messo sul mercato? La risposta, duplice, resterebbe comunque paradossale: o il diretto interessato non lo sapeva, o è stato tolto all'ultimo istante.

Romagnoli sul mercato: tutte le notizie e le voci poi smentite dall'ultimo comunicato

Romagnoli sul mercato è notizia che circolava oramai da giorni, mai smentita dalla Lazio, sempre contestata da Maurizio Sarri da tempo in difficoltà nel gestire le trattative di una società con cui sembra non riuscire ad entrare in sintonia. Una notizia talmente concreta che lo stesso difensore aveva sembrato accettare, con l'atto finale a Lecce per un addio oramai annunciato da tempo. Una notizia che portava in sé anche un chiaro acquirente, Al-Sadd, in Qatar, a fronte di una altrettanto proposta da 8 milioni che la Lazio avrebbe avvallato. Una notizia che poi ha portato la società a dover emettere un comunicato per smentire tutto e tutti. Anche lo stesso giocatore.