Roma-Monza dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La Roma ospita il Monza nel lunch match della nona giornata della Serie A 2023-2024: si gioca domenica 22 ottobre 2023, alle ore 12:30 con diretta TV e streaming su Sky DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni di Mourinho e Palladino.

A cura di Vito Lamorte

La Roma scende in campo nella nona giornata della Serie A 2023-2024 in casa contro il Monza. I giallorossi di José Mourinho giocheranno oggi, domenica 22 ottobre 2023, alle ore 12:30 affrontando i brianzoli di Raffaele Palladino: la gara si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

La squadra di Mourinho prima della sosta ha perso Dybala per infortunio ma dopo aver perso a Genova viene da tre vittorie convincenti contro Frosinone, Servette e Cagliari. Il club brianzolo arriva all’Olimpico con un punto in più in classifica dei giallorossi e vengono dalle due vittorie con Salernitana e Sassuolo. Inoltre, la squadra di Palladino nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con l'inattesa squalifica per doping nei confronti di Papu Gomez.

Le probabili formazioni di Roma-Monza. Lukaku e Belotti le scelte obbligate in attacco per Mourinho. Palladino con Colombo unica punta e il tandem Colpani-Mota Carvalho sulla trequarti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Belotti. Allenatore: Mourinho.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Allenatore: Palladino.

Partita: Roma-Monza

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 22 ottobre 2023

Orario: 12.30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 9ª giornata

Dove vedere Roma-Monza in diretta TV

La partita tra la Roma di Mourinho e il Monza di Palladino sarà trasmessa in diretta TV da Sky, con canali di riferimento Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213); e su DAZN, con una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca DAZN affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Roma-Monza dove vederla in streaming

La diretta streaming di Roma-Monza sarà disponibile su DAZN e su Sky-Go sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook). Altra possibilità è Now.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Monza

Mourinho con la coppia d'attacco Lukaku-Belotti e in mezzo al campo Aouar, Cristante e Paredes. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce con Mancini, Llorente e Ndicka a proteggere la porta di Rui Patricio.

Palladino non cambierà il 3-4-2-1 con Colpani e Mota Carvalho a supporto di Colombo unica punta; Pessina e Gagliardini in mediana con Ciurria e Kyriakopoulos sulle corsie laterali. Di Gregorio tra i pali e il trio D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola a comporre il castello difensivo.

