La Roma piazza il poker e si sbarazza del Servette: Mourinho a punteggio pieno in Europa League La doppietta di Belotti e le reti di Lukaku e Pellegrini permettono alla Roma di battere per 4-0 il Servette: giallorossi in vetta al girone G di Europa League.

A cura di Vito Lamorte

La Roma piazza il poker e vola a punteggio pieno in vetta al girone G di Europa League. I giallorossi hanno battuto per 4-0 il Servette con una prestazione positiva davanti ai propri tifosi. Senza José Mourinho in panchina, ancora squalificato, la Magica nella prima parte si è fatta trovare impreparata in un paio di occasioni ma nelle ripresa in pochi minuti è stato un monologo romanista.

Nella prima parte di gara la Roma ha avuto più occasioni ma gli svizzeri sono andati vicini al gol in almeno due occasioni con le conclusioni di Bedia e Stevanovic, che sono finite di poco a lato alla porta di Svilar.

I giallorossi hanno trovato il vantaggio grazie al solito Romelu Lukaku, che ha sfruttato un cross di Celik dalla destraecon una conclusione deviata da Tsunemoto ha battuto Frick sul primo palo. Per il belga è la tredicesima partita consecutiva con gol in Europa League: nessuno come lui nella seconda competizione europea.

Leggi anche La Roma parte bene in Europa League: Lukaku segna ancora e abbatte lo Sheriff

Nella ripresa il protagonista assoluto è Andrea Belotti, che realizza una doppietta e si sblocca definitivamente anche in Europa dopo i due gol in campionato realizzati nella prima gara contro la Salernitana. Il Gallo ha infilato Frick prima con un diagonale di sinistro e poi con un colpo di testa su calcio d'angolo di Paredes.

Ha messo la firma sul match anche Lorenzo Pellegrini, che è entrato dopo l'intervallo e ha firmato un assist e un gol: prima ha mandato in porta Belotti e poi si è messo in proprio insaccando al volo una torre di Celik, ma poco dopo è stato sostituito per un infortunio. Il capitano ha subito richiamato l'attenzione della panchina in seguito ad uno scontro di gioco e ora c'è grande apprensione in tutto l'ambiente giallorosso per le condizioni del numero 7.

Il tabellino di Roma-Servette

RETI: 21′ Lukaku, 46′ e 59′ Belotti, 52′ Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (64′ Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (76′ D'Alessio), Paredes, Aouar (46′ Pellegrini) (58′ Pagano), El Shaarawy; Lukaku ( 64′ Zalewski), Belotti. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic (89′ Touati), Antunes (64′ Cognat), Ondoua, Kutesa (64′ Bolla); Crivelli (64′ Guillemenot), Bedia. Allenatore: Weiler.

ARBITRO: Igor Pajač (CRO).