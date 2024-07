video suggerito

Inghilterra costretta a gestire la doppia vita di Kyle Walker: seguito da moglie e amante a Euro 2024 Il timore che gli scandali della vita privata del difensore possano disturbare la squadra prima della finale di Euro 2024 hanno spinto lo staff a prendere misure precauzionali particolari.

Lui, lei e l'altra. Il ritiro dell'Inghilterra a Euro 2024 sembra un letto a tre piazze. In mezzo c'è Kyle Walker, la cui infedeltà coniugale è pari agli scandali sessuali che l'hanno travolto. Manna dal cielo per il gossip, fastidio vero per lo staff della nazionale che ha impartito direttive precise affinché la vita privata tormentata del calciatore non arrechi turbamento in vista della finale con la Spagna. Il difensore del Manchester City e dei Tre Leoni si trova in una situazione davvero scabrosa, ci si è andato a ficcare per colpa della sua insostenibile leggerezza dell'essere al tempo stesso padre amorevole e uomo che non deve chiedere mai.

La doppia vita di Walker: aveva due famiglie

E così s'è costruito due vite, due relazioni, due famiglie, due dimensioni parallele nelle quali ci sono ben 6 bimbi che lo chiamano papà. Quattro nati dal matrimonio con Annie Kilner, la consorte ufficiale (Riaan, Roman, Reign e Rezon). Altri due avuti con la ex fidanzata, Lauryn Goodman (Kairo venuto alla luce nel 2020 e la sorellina nata nel 2022), che un po' ha fatto il tifo da casa (con tanto di foto dei pargoli davanti alla tv) e un po' s'è recata in Germania per stare accanto al ‘suo' uomo con tutto quel che comporta in termini di distrazioni e occasioni ghiotte come il miele per paparazzi e cronisti pronti a raccontare/ricamare cosa succede se l'una e/o l'altra si stringono a coorte.

Le particolari misure di sicurezza anti-amante

Per evitare situazioni del genere i tabloid hanno fatto sapere che al personale addetto alla sicurezza e alla tutela della privacy della spedizione britannica è stata fatta una raccomandazione specifica: impedire a Lauryn Goodman di avvicinarsi alla zona riservata al ritrovo delle coppie di calciatori e rispettive mogli, così da evitare possibili incidenti e polveroni mediatici che alimenterebbero solo pressioni inutili e nefaste per la serenità della nazionale.

Tra le altre precauzioni adottate ce n'è anche un'altra, pure questo aspetto è stato messo in controluce specificando che la ex fidanzata di Walker è vista come qualcosa da "tenere alla larga", fare in modo che restasse (e resti) ad almeno cento metri di distanza da Annie, moglie del difensore dell'Inghilterra, che "con lei non vuole avere niente a che fare". E perché la cosa fosse chiara, lo stesso giocatore ha rimarcato più volte la situazione durante i match degli Europei. Come? Voltandosi spesso verso la tribuna, in direzione della consorte, mimando con le mani la lettera R, iniziale dei quattro bimbi nati dal matrimonio.

Gli scandali della vita privata del difensore: c'era una terza donna

Walker non aveva considerato che, prima o poi, tradimento e triangolo sarebbe stato scoperto. Ci sarebbe stata perfino una terza donna frequentata in quel periodo di piena inquietudine sentimentale: anche a lei aveva detto che avrebbero messo su famiglia insieme. Il castello di bugie è crollato a gennaio di quest'anno quando è stato impossibile nascondere oltre il segreto della sua infedeltà: ovvero, la famiglia parallela che aveva creato assieme all'amante.