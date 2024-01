Kyle Walker tradiva moglie e amante con una terza donna: nel Manchester City sapevano tutto Oltre alla moglie, Annie, e all’amante, Lauryn, c’era una terza persona nella vita del calciatore. È una modella dall’identità al momento misteriosa, conosciuta in un locale a gennaio 2019 e frequentata fino a settembre 2021. Le aveva detto che avrebbe messo su famiglia (anche) con lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una moglie, un'amante, cinque figli (più un sesto in arrivo) e una terza donna con la quale tradiva le altre due che facevano parte della sua vita. E nessuna era al corrente delle altre. Tutte s'illudevano di essere l'unica. Come abbia fatto Kyle Walker a tenere tutto nascosto, vivendo addirittura ben tre vite parallele, è un mistero. Già, perché secondo le rivelazioni dei tabloid, c'era una terza persona a cui il giocatore aveva fatto spazio nel suo ‘cuore grande'.

Anche a lei giurava che sarebbe stata la sola, chiedeva pazienza e un po' di tempo per chiudere rapporti ormai esausti e insoddisfacenti, la prendeva per mano conducendola nei posti più esclusivi. Che fossero alberghi oppure mete da sogno, non importava: ce n'era abbastanza pure per questa misteriosa giovane. Le aveva perfino confessato che sognava di mettere su famiglia riuscendo a tenere le altre completamente all'oscuro.

Come Mandrake, compariva e spariva materializzandosi altrove. Le ha ingannate con incredibile maestria: la consorte, Annie Kilner, che sta per dare alla luce anche la quarta creatura (è al sesto mese di gravidanza) e dalla quale si è separato per volontà della donna, delusa e scioccata dal castello di bugie inventate dal marito infedele; la compagna nascosta, Lauryn Goodman, che lo ha reso padre per altre due volte e di cui erano a conoscenza alcuni dei suoi compagni al Manchester City.

Tutti sapevano eppure è stato abbastanza fortunato per andare avanti così per anni tessendo una trama intricata di menzogne e promesse. Ne aveva parlato con Jack Grealish e Phil Foden in un momento di particolare euforia, mentre si trovavano in Europa a festeggiare la stagione incredibile coronata con la conquista del triplete. Un amico e confidente di Lauryn ha perfino raccontato che in un momento intimo e di passione, rapito dai sensi, avrebbe fatto confusione coi nomi… chiamandola come la moglie, Annie.

Il loro legame era così forte che durante i Mondiali del 2022 in Qatar, Walker faceva il possibile per tenersi in contatto con lei sfruttando i social, la tecnologia e i canali di comunicazione che gli consentivano di trascorrere un po' di tempo davanti allo schermo del proprio smartphone. Quotidianamente dall'hotel della squadra si teneva in contatto con Lauryne attraverso FaceTime. In un'occasione, dopo una serata trascorsa con i suoi compagni di squadra, le disse che l'amava.

Ma non è finita. A Walker una doppia vita non bastava. Ne ha cercata e voluta anche una terza. È quella con la modella con la quale aveva intrecciato l'ennesimo rapporto simultaneo, coltivato tra le pieghe degli altri due almeno fino a settembre 2021. I compagni di squadra sapevano anche di lei. È iniziato tutto in un locale nel gennaio 2019, quattro mesi prima di separarsi brevemente da sua moglie, Annie Kilner (con la quale dopo si sarebbe riconciliato fino a sposarsi), e trovare consolazione tra le braccia di Lauryn.