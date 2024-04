Il portiere del Manchester City dribbla un avversario nell’area piccola: una follia, tifosi increduli

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il portiere del Manchester City, Stefan Ortega, dribbla un avversario nell'area piccola e fa ripartire l'azione nella partita di Premier League col Crystal Palace: una giocate folle da parte dell'estremo difensore tedesco, con i tifosi della squadra campione d'Europa in carica che non credono ai loro occhi.

Stefan Ortega difende i pali della formazione di Pep Guardiola dopo l'infortunio di Ederson contro il Liverpool, che costringerò il brasiliano a rimanere ai box almeno per 3-4 settimana. Una tegola che non ci voleva per i Citizens in questo momento dell'anno ma il portiere tedesco si è disimpegnato bene, almeno finora.

Sul tavolo c'è il rinnovo ma l'intesa non c'è. Secondo quanto riporta Sky Sports UK ci sono già stati contatti con l'entourage del giocatore per cercare un prolungamento oltre il 2025 senza però arrivare ad un'accordo almeno verbale.

Ortega pochi giorni fa ha rilasciato una lunga intervista al giornale locale Manchester Evening News e ha parlato del suo futuro, che non è più così sicuro sia nella squadra allenata da Pep Guardiola: "Io e la mia famiglia siamo davvero felici qui. Mia moglie ha faticato un po' all'inizio, ma è normale. Ora tutti sono felici. Sono felice, il Manchester City è uno dei club più grandi al mondo. L’obiettivo è lo stesso, ambizioso fin dall’inizio, però non è una mia decisione quella di rimanere o meno".