Perché Ancelotti fa battere a Valverde i rinvii dal fondo in Manchester City-Real: è una tattica La strategia tattica di Carlo Ancelotti durante Manchester City-Real Madrid di Champions. Il tecnico delle Merengues fa battere i rinvii dal fondo a Valverde per un motivo ben preciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo 43 secondi di gioco Manchester City-Real Madrid mostra subito una particolarità tattica da parte di Carlo Ancelotti. La rimessa dal fondo in favore delle Merenegues, solitamente battuta dal portiere ovvero Lunin, viene invece affidata ai piedi di Valverde. Il centrocampista del Real si abbassa fino all'area piccola lasciando il suo ruolo iniziale per andare lui al rinvio. In tanti inizialmente avevano notato questa particolare battuta nella partita d'andata. Inizialmente si pensava che questo fosse dovuto a un problema fisico di Lunin. E invece no.

Si tratta semplicemente di una tattica ben precisa dello stesso Ancelotti che ha affidato a Valverde questo compito prima della partita. Il 25enne spagnolo infatti lo esegue ogni volta che il Real Madrid è chiamato alla rimessa dal fondo del portiere. Ciò che fa Ancelotti con Valverde non è altro che il modo più semplice per arginare l'alta pressione del City. Ogni volta che Valverde va a servire costringe ad abbassare la pressione degli avversari di 30 metri.

L'idea di Ancelotti è dunque quella di mettere un freno alla pressione del City sfruttando il rinvio da parte di un calciatore di movimento – magari con i piedi buoni – e non di un portiere come Lunin. Quest'ultimo, in attesa del rientro di Courtois, era inoltre stato un attimo critico per la sua poca precisione di tiro sui rinvii. Nel primo tempo è già accaduto due volte che Valverde lasciasse la sua posizione iniziale per andare a eseguire il compito preciso che gli ha assegnato Ancelotti per questi quarti di Champions.

Se dunque all'andata si pensava che questo potesse essere riferito a un possibile infortunio di Lunin, nella gara di ritorno è arrivata la conferma che la battuta di Valverde dal fondo è una strategia tattica sicuramente innovativa. C'è anche da dire che nonostante Ancelotti mirasse ad avere anche dei rinvii dal fondo più precisi con Valverde, di certo il centrocampista non è stato impeccabile all'Ethiad Stadium risultando più volte impreciso. Sicuramente però "le sorprese" che si aspettava di vedere Guardiola da Ancelotti alla vigilia di questa sfida non sono mancate…Nel secondo tempo poi è cambiato tutto con Lunin che è andato lui stesso alla battuta senza ricorrere al supporto di Valverde.