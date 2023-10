Pellegrini si ferma e chiede il cambio, era entrato da poco: Roma in ansia per il suo capitano Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema muscolare al 57′ della partita contro il Servette in Europa League: il capitano era entrato da pochi minuti e aveva segnato il gol del 3-0.

A cura di Vito Lamorte

Serata con il sorriso smorzato per la Roma. Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema muscolare al 57′ della sfida contro il Servette in Europa League e ora c'è apprensione in tutto l'ambiente giallorosso per le sue condizioni. Il capitano era entrato in campo nella ripresa al posto di Aouar ed aveva trovato il gol del 3-0: dopo uno scatto ha sentito tirare il flessore e ha subito richiamato l'attenzione della panchina. Appena si sono avvicinati i compagni hanno fatto il gesto del ‘cambio' all'indirizzo di Foti, che oggi sostituisce lo squalificato Mourinho.

Al suo posto è entrato Riccardo Pagano. Da monitorare le sue condizioni in vista del Cagliari e della Nazionale.

Il capitano era entrato in campo all'inizio della ripresa ed era stato subito protagonista con un assist per Belotti e poi trovando il gol con una conclusione al volo su torre di Celik. Pellegrini aveva dato una svolta alla manovra offensiva della Roma con i suoi movimenti e i suoi inserimenti ma dopo uno scontro di gioco è lui stesso a fermarsi e a chiedere il cambio per un fastidio alla gamba destra.

Prima di Lorenzo Pellegrini, l’ultimo giocatore della Roma che ha sia segnato che servito un assist da subentrato in una maggiore competizione europea era stato David Pizarro, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League il 12 settembre 2006.

(in aggiornamento)