Lukaku leader, Paredes illumina: poker della Roma al Cagliari, Mourinho in ansia per Dybala La Roma vince in casa del Cagliari per 4-1 e trova la seconda affermazione di fila in campionato: doppietta di Lukaku e reti di Aouar e Belotti. Dybala esce per infortunio nel primo tempo: giallorossi in ansia per la Joya.

A cura di Vito Lamorte

Lukaku si è preso la Roma. La squadra di José Mourinho vince la seconda gara consecutiva in campionato trovando un poker in casa del Cagliari che nasconde un messaggio preciso: i giallorossi hanno trovato un altro leader tecnico che subito si è inserito nel gruppo e vuole essere un punto di riferimento importante per tutti. Alla Unipol Domus Arena Big Rom ha dato indicazioni ai compagni, ha cercato di essere in tutte le azioni e ha mostrato un'ottima forma fisica.

La nota stonata di giornata è l'ennesimo infortunio di Paulo Dybala, che ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo per un problema al ginocchio causato dal contrasto con un avversario. La Joya è uscita dal campo quasi in lacrime.

I giallorossi hanno incanalato la gara nel giro di due minuti con un uno-due tremendo per i sardi: al 19′ Houssem Aouar ha battuto a rete su assist di Spinazzola e pochi istanti dopo è arrivato il raddoppio di Romelu Lukaku, che di petto ha insaccato un perfetto di Karsdorp dalla destra.

All'inizio della ripresa è stato Andrea Belotti a trovare il tris sfruttando un lancio millimetrico di Paredes e liberandosi di Zappa prima di battere con un rasoterra Scuffet. L'arbitro ha annullato per fuorigioco ma il VAR ha confermato la rete del Gallo.

Poker giallorosso ancora con Lukaku al termine di una bellissima azione: Belotti dalla destra premia l'inserimento centrale di Paredes e l'argentino con un passaggio filtrante ha mandato in porta il centravanti ex Inter e Chelsea, che da pochi passi non ha sbagliato.

Il Cagliari aveva accorciato le distanze con un grande gol di Matteo Prati ma la posizione di fuorigioco di Azzi pochi secondi prima ha vanificato la prodezza dell'ex Spal e Ravenna. La squadra di Claudio Ranieri è riuscita a trovare il gol su rigore con Nahitan Nandez e ha firmato la terza rete nel suo campionato dopo quelle di Luvumbo con Milan e Bologna. I sardi devono invertire al più presto la rotta per evitare di perdere troppo contatto con le avversarie per la lotta salvezza.

La Roma torna a vincere in trasferta in campionato dopo sei mesi e lo fa con una buona prestazione, che scaccia un po' di critiche e malumori che nelle scorse ore serpeggiavano nell'ambiente.

Il tabellino di Cagliari-Roma

RETI: 19′ Aouar, 20′ e 59′ Lukaku, 51′ Belotti, 86′ Nandez.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Obert (68′ Dossena), Hatzidiakos (46′ Zappa); Nandez, Sulemana (39′ Luvumbo), Prati, Makoumbou, Azzi; Oristanio, Petagna (68′ Pavoletti). Allenatore: Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp (69′ Kristensen), Bove, Paredes, Aouar (69′ Pagano), Spinazzola; Dybala (40′ Belotti); Lukaku. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Simone Sozza.