Lukaku in sospetto fuorigioco prima del gol in Milan-Roma: perché il VAR non poteva farci niente Lukaku in sospetto fuorigioco nell'azione che precede il gol della Roma, protesta il Milan: perché il VAR non può intervenire.

A cura di Vito Lamorte

Lukaku è in sospetta posizione di fuorigioco nell'azione che precede il gol che ha portato in vantaggio la Roma sul Milan nella partita d'andata dei quarti di Europa League. Il VAR non può intervenire perché si tratta di una nuova azione dopo che la palla finisce sul fondo e così non è possibile l'utilizzo dello strumento video. Proteste vibranti da parte della panchina rossonera, con Pioli che viene ammonito dall'arbitro Turpin.

Sul passaggio in profondità di El Shaarawy per Lukaku c'è più di qualche dubbio sulla posizione dell'attaccante della Roma: il calciatore belga sembra più avanti di Thiaw ma l'arbitro di linea ha giudicato regolare il piazzamento di Big Rom e ha lasciato correre. Una situazione che farà discutere molto.

Lukaku in fuorigioco nell’azione prima del gol di Mancini

Al 16′ Lukaku scappa sul filo del fuorigioco, porta palla e scarica per El Shaarawy, con il Faraone che calcia e Maignan mette in corner dopo una deviazione di Gabbia. L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è lamentato molto per il mancato fischio sul possibile fuorigioco dell'attaccante giallorosso ed è stato punito dal direttore di gara.

Dal calcio d'angolo di Dybala nasce la rete della Roma, con Mancini che colpisce di testa e batte un incolpevole Maignan.

Quando può intervenire il VAR, cosa dice il regolamento

L'assistente di Turpin non ha alzato la bandierina non per consentire l'eventuale intervento VAR, ma perché convinto che la posizione dell'attaccante belga fosse regolare: in caso contrario avrebbe alzato la bandierina a fine azione, col pallone oltre la linea di fondo.

Così non è stato e una volta ripreso il gioco con il calcio d'angolo in favore dei giallorossi non si poteva più intervenire col VAR perché era nata una nuova azione.

Nessuna immagine televisiva ha chiarito la posizione di Lukaku ma il belga sembra essere oltre l'ultimo difensore milanista: naturalmente, senza la "linea", non è possibile stabilirlo con certezza ma la sensazione c'è.

Il gol di Gianluca Mancini è regolarissimo.