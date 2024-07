video suggerito

Orribile gesto di Nacho su Kolo Muani, non visto né dall'arbitro né dal VAR: poteva cambiare tutto Un brutto gesto di Nacho su Kolo Muani all'inizio della semifinale degli Europei tra Spagna e Francia avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche per gli iberici – poi vittoriosi e qualificati alla finale – qualora fosse stato visto e sanzionato dall'arbitro o dal VAR.

A cura di Paolo Fiorenza

La semifinale degli Europei vinta dalla Spagna sulla Francia avrebbe potuto avere tutt'altro svolgimento qualora un bruttissimo gesto di Nacho all'8′ del primo tempo fosse stato ravvisato dall'arbitro e punito con un cartellino rosso, una sanzione che peraltro sarebbe stata anche nelle attribuzioni del VAR, come da protocollo. L'episodio è stato invece completamente ignorato, senza neanche un giallo, avendo poi grande diffusione sui social dopo il match, con l'immagine che potete vedere in testa a quest'articolo che è stata definita "la foto di calcio più sporca mai vista".

Il brutto gesto di Nacho su Kolo Muani: né arbitro né VAR intervengono

Nacho era stato inserito nella formazione titolare della Spagna dal Ct Luis de la Fuente per sostituire lo squalificato Le Normand ed evidentemente è entrato in campo bello carico: il 34enne difensore iberico, appena passato dal Real Madrid all'Al-Qadisiya in Arabia Saudita, ha cercato di lasciare il segno fin dall'inizio, pure troppo. All'ottavo minuto di gioco, Nacho è andato a contrasto con Kolo Muani, che è rimasto a terra. Lo spagnolo, nel cadere a sua volta, ha schiacciato con violenza la testa del 25enne attaccante sul terreno di gioco, lasciandolo dolorante.

Un gesto non solo brutto a vedersi ma anche molto ingenuo, visto che sarebbe potuto costare carissimo al giocatore e alla Spagna, qualora fosse stato ritenuto meritevole di espulsione dall'arbitro Vincic o dal VAR, che in questa fattispecie (rosso diretto e non secondo giallo) ha potere di intervento, quando si verifica un "grave episodio non visto" dall'arbitro, come recita il protocollo del Video Assistant Referee.

La Spagna è la prima finalista degli Europei

L'episodio è dunque passato in cavalleria e la sorte ha voluto che fosse proprio Kolo Muani poco dopo a realizzare il gol del momentaneo vantaggio che aveva illuso la Francia. È stata la prima rete su azione della squadra di Deschamps nel torneo, visto che nelle cinque partite precedenti la Francia aveva segnato solo tre volte: due autogol e un rigore di Mbappé. L'1-0 è peraltro durato molto poco, visto che ci ha pensato il gioiello Yamal a pareggiare al 21′, seguito poi dopo 4 minuti da Olmo: due reti bellissime che hanno scolpito il 2-1 che non è più cambiato fino al termine del match. Sarà dunque la Spagna a giocare la finale degli Europei domenica sera contro la vincente della seconda semifinale tra Inghilterra e Olanda, in programma stasera.