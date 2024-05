video suggerito

Paredes svela un difetto di De Rossi nella conferenza prima di Roma-Bayer: scoppiano tutti a ridere Divertente siparietto con Leandro Paredes e Daniele De Rossi nel corso della conferenza stampa della vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vito Lamorte

Leandro Paredes e Daniele De Rossi hanno sono stati protagonisti della conferenza stampa della vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League, e hanno regalato un siparietto molto divertente che fa capire anche l'ambiente che si respira in casa giallorossa.

Al centrocampista argentino è stata posta una domanda su quale fosse la cosa che gli era piaciuta di più di De Rossi come allenatore e un difetto su cui può crescere e ha risposto così: “Per me era già allenatore quando giocava al mio fianco. Sono sempre stato legato a lui, dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi ha trattato molto bene. Averlo da allenatore è un piacere e un onore, spero di continuare a lavorare per dare il mio contributo alla Roma. Quello che più mi era piaciuto da calciatore era la sua personalità e la sua qualità, visto che era un centrocampista completo. Pochi erano come lui”. Sul difetto del suo ex compagno, dopo uno sguardo complice, il calciatore campione del mondo ha affermato ridendo: “Su cosa può migliorare? Mangia troppo”.

De Rossi, tra le risate dei presenti in sala stampa, ha risposto: "Lo sapevo che lo diceva, ma il resto non ha il coraggio di dirlo".

Daniele De Rossi ha parlato della sfida contro i campioni di Germania e ha fatto presente che rispetto alla scorsa stagione, quando i giallorossi allenati da Josè Mourinho eliminarono i tedeschi, quella di Xabi Alonso è tutta un’altra squadra: “Non dobbiamo guardare molto alla semifinale dell’anno scorso perché è cambiato molto: è lo stesso club, ma è una squadra diversa. Hanno un’altra consapevolezza, sono campioni di Germania e sono più consapevoli di essere forti. Ci sono squadre che hanno giocato partite decenti o ottime senza vincere contro il Bayer. La fortuna la lascio a chi va a giocare il casinò, c’è qualcosa di grande in questa squadra. Hanno raggiunto l’obiettivo perché giocano bene e hanno uno dei migliori allenatori al mondo. Non è un peso per loro essere imbattuti".

In merito alle condizioni fisiche di Lukaku e Smalling l'allenatore giallorosso ha risposto così: "Lukaku ha pochi allenamenti sulle gambe, ma è stato fuori poco. Ci prendiamo un altro giorno per valutarlo, sembra stia bene. Oggi spingeremo un po’ di più, poi decideremo. Qualche piccolo dubbio ce l’ho ancora. Smalling? Ha fatto tutto l’allenamento ieri, spero e penso di recuperarli entrambi. Poi vedremo la gestione del minutaggio. Llorente a destra? Un discorso che può starci, lo valutiamo in base a come li vedo tutti i giorni. Cerchiamo di ragionare su tutto".

Infine De Rossi non esclude la possibilità di schierare un modulo a specchio, visto che il Bayer gioca con una difesa a tre: "È una possibilità, una cosa che mi intriga, stimolerebbe i miei giocatori all’uomo contro uomo. A volte mi piace fare la difesa a tre. Se fatta bene, con protagonisti che sappiano essere difensori ma anche primi attaccanti, è una cosa molto interessante".