Dybala esce in lacrime per infortunio in Cagliari-Roma: Mourinho preoccupato, non vuole guardare Paulo Dybala è uscito per infortunio nel primo tempo di Cagliari-Roma a causa di un problema al ginocchio causato dal contrasto con un avversario.

A cura di Marco Beltrami

Roma in grande apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. L'infortunio dell'argentino è stata la nota stonata del pomeriggio della squadra di José Mourinho sul campo del Cagliari. In un primo tempo di buon livello per i giallorossi, il numero 21 è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime per un problema al ginocchio sinistro figlio di uno scontro duro con un avversario. La reazione dell'allenatore portoghese ha alimentato ulteriormente la preoccupazione dei tifosi giallorossi.

Cosa è successo a Dybala? Nel finale del primo tempo l'argentino stava lottando per un pallone con Prati. Un contrasto deciso però si è rivelato fatale per l'ex Juventus: ginocchio contro ginocchio, con Paulo che ha avuto la peggio. In realtà il giallorosso si è rialzato subito seppur con una smorfia di dolore, ma poco dopo ha accusato nuovamente dolore. A quel punto Dybala si è sdraiato sul terreno di gioco toccandosi proprio il ginocchio sinistro. Grande preoccupazione in panchina con Mou che si è portato le mani sulla testa e si è subito girato verso la sua panchina senza voler guardare.

Il contrasto che ha portato all’infortunio di Dybala

Sono arrivati i sanitari della Roma che hanno iniziato a valutare le condizioni di Dybala, visibilmente provato. L'attaccante ha capito di non poter riuscire a proseguire la partita e si è portato le mani sugli occhi, con i compagni che si sono avvicinati nel tentativo di consolarlo. Solo dopo qualche minuto il campione del mondo si è sollevato, ed è tornato mestamente verso la sua panchina con Belotti subentrato al suo posto. Paulo si è recato direttamente negli spogliatoi, senza fare una piega e con lo sguardo basso.

L’uscita dal campo triste di Dybala

Non è riuscito a trattenere le lacrime il calciatore argentino che ha preso atto dell'ennesimo infortunio della sua carriera. Le prime notizie sulle sue condizioni provenienti dallo spogliatoio della Roma confermano che si tratta di una botta (da valutare e con la speranza che sia solo uno spavento per il dolore della contusione), anche se il linguaggio del corpo suo e come suddetto dell'allenatore non sembrano presagire un infortunio di poco conto.

La sosta potrebbe essere comunque arrivata al momento giusto per Dybala e per consentirgli il recupero della migliore forma fisica. Per avere un quadro completo della situazione però bisognerà aspettare gli esami.