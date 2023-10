La Roma torna a sorridere contro il Frosinone: vittoria per 2-0 nel segno di Lukaku e Pellegrini La Roma supera il Frosinone nel 2-0 dell’Olimpico: apre Lukaku nel primo tempo con un tiro imprendibile, chiude Pellegrini nel finale.

A cura di Ada Cotugno

Dopo due serate storte è finalmente il momento della Roma: Lukaku e Pellegrini cancellano le lacrime di Genova con un 2-0 al Frosinone che riporta felicità ai giallorossi dopo un pareggio e una sconfitta. La rivincita per Mourinho arriva all'Olimpico, davanti ai propri tifosi che sommergono di applausi i protagonisti più attesi, quelli dai quali anche l'allenatore chiedeva un cambio di marcia.

La partenza della Roma è super: dopo il gol olimpico tentato da Dybala direttamente da calcio d'angolo ci pensa Romelu Lukaku ad aprire le marcature al 21′ sfruttando la buona connessione con la Joya. L'argentino con un velo sulla palla in verticale di Mancini libera lo spazio per il compagno che punisce Turati con un tiro imprendibile.

È la firma inconfondibile di Big Rom, un concentrato di forza e potenza che consente ai giallorossi di sbloccare la partita ed entrare in piena fiducia. Dalla sua rete però il Frosinone si scuote e prova a reagire, sfruttando soprattutto il talento di Soulé che fin qui è stato il vero gioiello della squadra.

Anche nel secondo tempo il copione è lo stesso, con la Roma alla ricerca del gol del potenziale 2-0 e gli avversari che vivono di fiammate pericolose, sempre pronto a rimettere tutto in discussione. Le grandi occasioni giallorosse passano tutte tra i piedi di Dybala che questa volta preoccupa la difesa con una percussione dalla sinistra fermata giusto in tempo da Mazzitelli.

Quando tutto sembrava ormai finito la squadra di Mourinho riesce anche a lasciare il graffio definitivo, quello che chiude virtualmente i giochi contro il Frosinone: all'83' sugli sviluppi di un calcio di punizione della Joya, Pellegrini si fa trovare al posto giusto per mettere il pallone in rete, approfittando anche di un'uscita non perfetta del portiere avversario.

Il gol fa esplodere l'Olimpico che torna a sorridere dopo un pareggio e una sconfitta. Mourinho può tirare un sospiro di sollievo e continuare la scalata della classifica con tre punti più in tasca.