video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Monza e Roma-Venezia: orari e probabili formazioni Le partite in programma domenica 29 settembre 2024 per la sesta giornata della Serie A 2024-2025 sono cinque: Torino-Lazio, Como-Verona, Roma-Venezia, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza. Tutte le informazioni per vedere le partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la sesta giornata della Serie A 2024-2025 le partite in programma domenica 29 settembre 2024 sono cinque: Torino-Lazio, Como-Verona, Roma-Venezia, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza. Le gare si potranno vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky e sono tutte importantissime, perché ognuna di esse può avere una valenza fondamentale per il futuro prossimo delle squadre impegnate.

Il lunch match vedrà l'attuale capolista del campionato, il Torino, ospitare la Lazio reduce dalle fatiche di Europa League e desiderosa di dare una risposta dopo la caduta di Firenze: anche i granata devono lasciarsi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli dopo un ottimo inizio di stagione. I toscani alle ore 18 riceveranno la Fiorentina e proveranno ad allungare la serie positiva dopo la vittoria di Cagliari e il superamento del turno in coppa.

Alle ore 15 in campo la Roma contro il Venezia: la squadra di Ivan Juric ha battuto nell'ultimo turno l'Udinese e viene dalla gara di Europa League contro l'Athletic Club, ma i giallorossi devono continuare a fare risultati positivi per uscire dalle difficoltà di inizio stagione. I lagunari hanno vinto contro il Genoa e proveranno a dare continuità di risultati. Alla stessa ora il Como ospita il Verona dopo il ‘sacco' di Bergamo e Fabregas vuole sfruttare la scia positiva per trovare il primo acuto in casa.

Chiude il programma il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona riceve il Monza di Nesta: i partenopei vengono dalla gara di Coppa Italia col Palermo e dal pareggio in casa della Juventus mentre i brianzoli nel turno precedente sono stati battuti in casa dal Bologna.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Domenica 29 settembre 2024, il calendario di Serie A prevede cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: 12:20, 15:00, 18:00 e 20:45. Ecco la programmazione completa, con le dirette TV e streaming.

12:30 – Torino-Lazio (DAZN)

15:00 – Como-Verona (DAZN)

15:00 – Roma-Venezia (DAZN)

18:00 – Empoli-Fiorentina (DAZN/Sky)

20:45 – Napoli-Monza (DAZN)

Dove vedere Roma-Venezia in TV e streaming: le probabili formazioni

La gara tra Roma e Venezia, che si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di DAZN sia in TV che in streaming.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Venezia:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; El Sharaawy, Cristante, Pisilli, Abdulhamid; Baldanzi, Dybala; Dovbyk. All. Juric

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano, Busio; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Napoli-Monza su DAZN, dove vederla in TV e probabili formazioni

Napoli e Monza scenderanno in campo alle ore 20:45 e la partita dello stadio Diego Armando Maradona sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Per tutti gli abbonati a DAZN basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento sull'app scaricabile su smart tv.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Monza:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta