video suggerito

Il Napoli torna al comando in Serie A: Politano e Kvaratskhelia bastano per battere il Monza Il Napoli torna solitario al comando della Serie A, dopo più di un anno. I gol di Politano e Kvaratskhelia regalano il successo alla squadra di Conte, che ha piegato per 2-0 un ottimo Monza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Maradona il Napoli batte il Monza 2-0 e si porta al comando della Serie A. A Conte bastano i gol di Politano e Kvaratskhelia per chiudere la pratica, che non è stata comunque estremamente agevole. Perché il Monza, nonostante una classifica tutt'altro che soddisfacente, ha fatto una buonissima partita. Napoli di un punto davanti alla Juve, poi Milan, Inter e Torino, a due lunghezze.

Politano sblocca Napoli-Monza

Il Napoli aveva un obiettivo, anzi due: vincere e tornare dopo quindici mesi al comando solitario in Serie A. Per farlo bisognava battere il Monza, che al Maradona si è presentata da penultima della classe. Penultima per la classifica, ma non nell'animo, perché lo spirito dei brianzoli è quello di una squadra viva, che combatte e che prova a fare gioco. Nel primo quarto d'ora è più che apprezzabile il palleggio della squadra di Nesta, che però non riesce mai a tirare verso la porta di Caprile.

Le grandi squadre sono quelle che riescono a sfruttare ogni occasione e anche ogni errori degli avversari. Il Napoli è stato letale al 22′ quando Bianco nel tentativo di anticipare Lukaku tocca male e di fatto regala il pallone a Politano, al quale non pare vero trovarsi davanti un'autostrada. Sotto porta l'esterno partenopeo non sbaglia, 1-0 e primo gol in campionato per Politano.

Kvaratskhelia raddoppia

La partita si stappa ed è questione di tempo per il raddoppio, che arriva puntuale al minuto 35 quando il Monza sbaglia la ripartenza dal basso e il Napoli è ancora letale. Anguissa intercetta, il pallone finisce a McTominay che si gira e serve Kvaratskhelia che da buona posizione non può sbagliare, 2-0 e terzo gol in campionato per il georgiano.

Il Napoli batte il Monza ed è al comando in Serie A

Nella ripresa il Napoli prova a gestire, quantomeno in avvio, poi si riaccende Kvara e Lukaku ha la prima occasione della partita. Poco dopo Buongiorno va a un passo dal gol sugli sviluppi di un corner. Il Monza sfiora il gol con una bella punizione di Maldini. Il Napoli si riscuote e quando attacca fa paura, ma le folate non sono tantissime ed anzi la squadra di Nesta a tenere il possesso a lungo.

Conte al 75′ toglie Kvara e manda in campo Mazzocchi, il Napoli cambia modulo e si copre, nonostante il doppio vantaggio. I partenopei provano a congelare la partita. Il tempo passa, si battaglia e si fanno ancora i cambi con Neres, Raspadori, Gilmour e Spinazzola nel Napoli e Kevin Martins, il figlio di Oba Oba (ex Inter), classe 2005. I partenopei conquistano i tre punti e balzano al primo posto sorpassando Juventus, Milan, Inter e Torino, e venerdì c'è il Como.