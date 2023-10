Il Monza riporta il Sassuolo alla realtà: Berardi non si accende, Colombo zittisce il Mapei Stadium Il Sassuolo perde 1-0 in casa contro il Monza dopo le vittorie con Inter e Juve: Berardi non brilla, decide un gol di Lorenzo Colombo. Zero a zero invece nell’altro match delle 18:30 tra Torino e Hellas Verona.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo i due successi contro Inter e Juventus, il Sassuolo cade in casa contro il Monza nel match della settima giornata della Serie A 2023-2024. Gli uomini di Dionisi, dopo aver sprecato diverse occasioni nel corso del primo tempo, cadono sotto i colpi del centravanti Palladino, Lorenzo Colombo, autore del bel gol che ha permesso ai brianzoli di uscire con un importantissimo 1-0 dal Mapei Stadium , che si è visto anche annullare la rete della personale doppietta dal Var per un millimetrico fuorigioco di partenza.

La reazione dei neroverdi, affidata ad un Domenico Berardi un po' spento rispetto alle ultime uscite, non è incisiva e devono così fare i conti con la quarta sconfitta stagionale. Possono invece gioire i biancorossi che tornano al successo dopo oltre un mese (l'ultima vittoria era arrivata contro l'Empoli lo scorso 26 agosto), agganciano gli emiliani in classifica a quota nove punti e abbracciano anche il nuovo acquisto Papu Gomez entrato in campo nel quarto d'ora finale lasciando intravedere qualche sprazzo di classe.

Termina invece 0-0 l'altro match del settimo turno della Serie A in programma alle 18:30 di lunedì tra Torino e Hellas Verona. Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono annullate vicendevolmente, i granata aumentano il numero dei giri nella ripresa chiamando in causa in diverse occasioni (con Lazaro e Zapata soprattutto) un attentissimo Montipò che riesce a mantenere la sua porta inviolata consentendo così alla sua squadra di uscire indenne dall'Olimpico Grande Torino portando a casa un ottimo punto che le consente di di portarsi momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione e mettere fine alla striscia di due sconfitte consecutive. Non si interrompe invece il digiuno di gol per gli scaligeri alla quarta gara di fila senza trovare la via della rete.