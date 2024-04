video suggerito

Pioli non teme la Roma per il ritorno di Europa League: “A San Siro ha giocato al massimo livello” Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata per 3-3 maturato contro il Sassuolo e, oltre all’analisi della sfida del Mapei Stadium, ha portato la sua attenzione anche sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

138 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata per 3-3 maturato contro il Sassuolo e, oltre all'analisi della sfida del Mapei Stadium, ha portato la sua attenzione anche sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: "Giovedì dobbiamo giocare una gran partita, ma non dobbiamo fare qualcosa di straordinario, perché se giochiamo come sappiamo abbiamo la possibilità di battere la Roma".

In merito alla partita in programma giovedì all'Olimpico e sullo stato della sua squadra: "Ha talento e qualità, deve avere le idee chiare su cosa fare con e senza palla. Dev'essere la mia priorità. Sappiamo che è il momento decisivo del campionato, ma non parlerei per oggi di errori di atteggiamento. Cerchiamo sempre dentro i nostri principi di trovare delle posizioni che ci garantiscano dei vantaggi".

In merito alla Roma Pioli ha dichiarato: "A Milano, la Roma ha giocato un'ottima partita, mi viene da dire al massimo del suo livello, guardando i dati".

A chi gli chiede se c'è preoccupazione per la possibilità che l'Inter possa vincere lo scudetto proprio nel derby risponde così: "L'Inter vincerà lo scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby nel modo più assoluto. Per dare soddisfazione ai tifosi e mantenere il secondo posto in classifica che sarebbe comunque un risultato prestigioso perché significa essere competitivi a livelli alti".

Conclusione dedicata al futuro: “Per me non cambia niente, perché per mentalità e professionalità la prossima partita che preparo è la più importante. Si deciderà a fine campionato, come è sempre stato da quando alleno il Milan. L’Inter vincerà lo scudetto, ma noi faremo di tutto per vincere il derby, per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e conservare il secondo posto in classifica“. Sulle condizioni di oggi: “Il caldo inaspettato ha influito. Kjaer credo abbia avuto qualcosina al flessore, purtroppo, ma gli altri stanno bene e c’è tempo di recuperare“.