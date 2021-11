Roma-Bodo Glimt in TV in chiaro su TV8, Sky o DAZN: formazioni e dove vedere la partita di Conference League Stasera allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la partita della 4a Giornata di Conference League tra la Roma e il Bodo Glimt con i giallorossi che vogliono riprendersi il primo posto del Gruppo C. L’incontro inizierà alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su TV8 ma anche su Sky e in streaming su DAZN. Roma con Abraham centravanti, dall’inizio pure El Shaarawy. Nel Bodo tridente con Solbakken, Botheim e Pellegrino.

A cura di Alessio Morra

Due settimane fa in Norvegia la Roma ha subito una delle peggiori sconfitte della sua storia a livello internazionale. Oggi all'Olimpico i giallorossi affrontano di nuovo il Bodo Glimt e vogliono prendersi la rivincita. La partita è in programma oggi, giovedì 4 novembre, alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su Sky e Dazn.

La sconfitta incassata in Norvegia due settimane fa, oltre a essere stata pesantissima, è costata alla Roma anche il primato nel girone C con i giallorossi che ora sono secondi a 6 punti proprio dietro al Bodo Glimt, a quota 7. Lo Special One, però, non vuole rinunciare al primo posto che vale la qualificazione diretta agli ottavi, senza passare per i playoff: "Nessuno dimentica – ha dichiarato Mourinho – all’andata abbiamo sbagliato tutti ma adesso voglio i 3 punti. Non giocherà la stessa squadra".

Mourinho cambierà molto poco nella formazione in campo contro il Bodo: avranno spazio dal primo minuto sicuramente Darboe, titolare in coppa, El Shaarawy, a segno contro il Milan domenica scorsa e Carles Perez che sostituisce l'indisponibile Zaniolo. In avanti titolare Abraham, a caccia del gol perduto. Solbakken, Botheim e Pellegrino, a segno all'andata, saranno tutti titolari.

Partita: Roma-Bodo Glimt

Roma-Bodo Glimt Quando si gioca : giovedì 4 novembre 2021

: giovedì 4 novembre 2021 Dove si gioca : Stadio Olimpico, Roma

: Stadio Olimpico, Roma Orario: 21.00

21.00 Canale TV : Sky, DAZN, Tv8

: Sky, DAZN, Tv8 Diretta streaming : SkyGo, Now, DAZN, Tv8

: SkyGo, Now, DAZN, Tv8 Competizione: Conference League, 4a giornata

Dove vedere Roma-Bodo Glimt di Conference League in TV in chiaro su TV8

Dove vedere Roma-Bodo Glimt in TV? La sfida dell'Olimpico sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Sarà dunque possibile seguire in match sull'emittente televisiva. La partita sarà visibile, per gli abbonati. anche su Sky, che la manderà in onda sui canali 206 (Sky Sport Action) e 253 (Sky Sport), telecronaca di Gentile e Minotti.

Roma-Bodo Glimt, dove vederla in streaming

Come vedere la partita Roma-Bodo Glimt in streaming? Il match dell'Olimpico si potrà seguire in diretta streaming gratuitamente sul sito di TV8 o, per gli abbonati, sia tramite Sky Go che con Now. Ma Roma-Bodo si potrà seguire in diretta streaming pure con DAZN.

Le probabili formazioni di Roma-Bodo Glimt in Conference League

Scarsissimo turnover per Mourinho, che proprio dopo il ko dell'andata ha fatto un pesantissimo repulisti nella sua rosa. Indisponibili Spinazzola, Smalling, Zaniolo e Pellegrini. Avranno spazio Darboe, El Shaarawy e Carles Perez, con Calafiori che potrebbe far rifiatare Viña. In avanti sempre Tammy Abraham.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.

Le prossime partite della Roma in Conference League

I giallorossi sono stati inseriti nel Gruppo C insieme a Bodo Glimt, CSKA Sofia e Galatasaray. Ecco il calendario e le prossime partite della Roma in Conference League.