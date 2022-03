Roma in Conference League 2021/2022: tabellone ottavi e calendario partite La Roma affronterà il Vitesse per gli ottavi di Conference League: i giallorossi oggi scenderanno in campo in Olanda per la partita di andata. Il match di ritorno è in programma il 17 marzo. Ecco il tabellone completo degli ottavi di Conference League e il calendario completo della Roma.

A cura di Fabrizio Rinelli

Continua l'avventura della Roma in Conference League. I giallorossi questa sera scenderanno in campo in Olanda per affrontare il Vitesse nella partita di andata degli ottavi della competizione europea. La partita Vitesse-Roma è in programma oggi 10 marzo alle ore 18.45, con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky e Dazn. Il sorteggio di Nyon è stato generoso con la squadra di Mourinho pescando come avversaria dei giallorossi il club di Letsch, insidioso ma non imbattibile.

La Roma di Mourinho proverà a fare risultato in casa degli olandesi per sfruttare poi il fattore campo nel match di ritorno – in programma il 17 marzo – per strappare il pass per i quarti della nuova competizione Uefa. Non vale più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio: per superare il turno e passare ai quarti la Roma deve segnare un gol in più rispetto agli avversari.

Nel tabellone degli ottavi della Conference League, gli accoppiamenti più interessanti sono Olympique Marsiglia – Basilea e PSV Eindhoven – Copenhagen. I match degli ottavi di finale di Conference League si disputeranno con la formula andata e ritorno: le otto squadre vincenti passeranno ai quarti di finale. La finale è in programma a Tirana il prossimo 25 maggio 2022.

La Uefa Europa Conference League è la nuova competizione continentale per club introdotta dalla Uefa, la terza per prestigio dopo Champions League ed Europa League. Ecco il calendario completo della UEFA Europa Conference League, con le date e gli orari delle partite della Roma, le squadre partecipanti e i gironi.

Partite Roma in Conference League: il calendario degli ottavi

Ecco nel dettaglio le partite della Roma in Europa Conference League con date e orari, disponibile anche sul sito ufficiale dell'AS Roma: la squadra giallorossa tornerà in campo per gli ottavi della terza competizione continentale che si disputeranno tra il 10 e il 17 marzo 2022 con la doppia gara andata e ritorno. L'avversaria della squadra capitolina è il Vitesse

Andata – giovedì 10 marzo

Vitesse – Roma ore 18:45

Ritorno – giovedì 17 marzo

Roma-Vitesse ore 21:00

Tabellone ottavi: gli accoppiamenti agli ottavi di Conference League

Il sorteggio di Nyon ha definito il tabellone degli ottavi di Conference League con gli accoppiamenti: le squadre teste di serie sfidano le vincitrici dei playoff. Ecco il tabellone completo:

Olympique Marsiglia – Basilea

Leicester – Rennes

Paok – Gent

Vitesse – Roma

PSV Eindhoven – Copenhagen

Slavia Praga – Lask

Bodo Glimt – Alkamaar

Partizan – Feyenoord

Il calendario completo della Uefa Europa Conference League

Le partite della fase a gironi della Conference League si giocheranno il giovedì, in contemporanea con l'Europa League. Una volta conosciuta la composizione dei gironi, si procederà a stilare il calendario delle gare con date e orari. Dopo la fase a gironi si passerà alla fase a eliminazione diretta: le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi, mentre le seconde si sfideranno tra loro insieme alle terze classificate dei gironi di Europa League.

Fase a gironi

16 settembre

30 settembre

21 ottobre

4 novembre

25 novembre

9 dicembre

Playoff post gironi: 17 e 24 febbraio 2022

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo 2022

Quarti di finale: 7 e 14 aprile 2022

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio 2022

Finale: 25 maggio 2022

Dove vedere la Conference League in TV e streaming

Le partite della Conference League 2021/2022 sono trasmesse in coesclusiva da DAZN e Sky, che manderanno in diretta TV e in live streaming le partite della Roma. Per quanto riguarda Sky, oltre ai canali TV sarà possibile seguire le gare anche in diretta streaming su SkyGo.

Chi vince la Conference League va in Champions?

La squadra che vince la Conference League conquisterà un posto nella fase a gironi dell'Europa League dell'anno successivo se non si è già qualificata in Champions League attraverso il campionato. La vittoria della nuova competizione Uefa, dunque, non garantisce l'accesso diretto alla Champions League. La prima finale dell'Europa Conference League si giocherà alla National Arena di Tirana che ospiterà la finale il 25 maggio 2022. Lo stadio non ha mai ospitato una finale di questo tipo prima ed è stato inaugurato nel novembre 2019 con la sfida delle qualificazioni europee tra Albania e Francia.