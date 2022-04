Leicester-Roma dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della semifinale di Conference League

Oggi alle 21:00 la Roma fa visita al Leicester per la semifinale di andata di Conference League. Al King Power Stadium, i giallorossi di Mourinho, favoriti dai pronostici, proveranno a ipotecare la qualificazione alla finale della competizione in programma a Tirana il prossimo 25 maggio. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky (canali 201 e 252) e in streaming su Dazn. Non è prevista la diretta in chiaro su TV8. La semifinale di ritorno è in programma giovedì 5 maggio.

La formazione capitolina, alla terza semifinale nelle coppe europee negli ultimi quattro anni, è la favorita alla vittoria finale del trofeo e arriva alla semifinale dopo aver eliminato il Bodo/Glimt ai quarti. Le Foxes di Rodgers, none in Premier League, hanno battuto il PSV Eindhoven e vedono nella vittoria della Conference l'unico modo per disputare la Coppa Europea l'anno prossimo. A seguire la squadra i trasferta ci saranno circa 2000 mila i tifosi giallorossi. Arbitra il match Del Cerro Grande.

Le probabili formazioni di Leicester-Roma

Rosa al completo per Mourinho che potrà mettere in campo la sua formazione miglionre. Recuperato anche Cristante, assente contro l'Inter per un problema alla schiena. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare Abraham unica punta supportato da Zaniolo e Pellegrini. Cristante titolare insieme a Mkhitaryan Karsdorp e Zalewski. Rodgers recupera Vardy, in campo dal primo minuto. Dietro all'attaccante la linea a quattro composta da Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans e Maddison.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. All. Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

