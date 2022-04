Biglietti finale Conference League 2022 a Tirana: prezzi e quando saranno in vendita La Roma è in lizza per l’accesso alla finale di Europa Conference League a Tirana. Vediamo quali sono le modalità rese note dalla UEFA per acquistare i biglietti.

A cura di Enrico Scoccimarro

Le competizioni europee sono ai capitoli finali. Conosciamo da tempo i tre luoghi e le tre date in cui si disputeranno le finali di Champions, Europa e Conference League: rispettivamente Parc des Princes di Parigi il 28 maggio, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 18 maggio e Arena Kombëtare di Tirana il 25 maggio. Proprio in quest'ultimo stadio sognano già di entrare i tifosi romanisti, che hanno già compiuto una corsa sfrenata per accaparrarsi i biglietti della semifinale di ritorno in casa contro il Leicester. Sempre facendo tutti i dovuti scongiuri, se la squadra di Mourinho dovesse avanzare nella competizione, parecchi tifosi giallorossi vorranno assicurarsi un posto per assistere a una finale europea che per la Roma manca da più di 30 anni e perciò conoscere i prezzi e la data della messa in vendita dei biglietti.

L'Arena della finale di Conference League, chiamata anche National Arena di Tirana, ha una capienza di appena 21.690 posti a sedere. La Uefa, al momento, ha reso noti solo i prezzi e le date di vendita dei biglietti per le finali di Champions e Europa League, ma ha dichiarato che quelli per la finale di Conference saranno in vendita su UEFA.com a inizio maggio. L'organo di governo del calcio europeo ha poi promesso che maggiori dettagli sulla data esatta di inizio della vendita saranno annunciati a tempo debito e ha consigliato a tutti i tifosi, nell'attesa, di creare già un account su UEFA.com/tickets.

Tuttavia, si possono già incominciare a prendere come riferimento e a comparare le varie fasce di prezzi per le altre finali della Uefa e, in base alle differenze, immaginare quanto potrebbero costare i biglietti per la finale della competizione europea in cui è rimasta l'ultima squadra italiana. Inoltre, si possono già analizzare con interesse le modalità con cui saranno venduti i tagliandi per le prime due finali.

Per quanto entrambi gli eventi, infatti, le modalità prevedono l'assegnazione gratuita di biglietti riservati ai tifosi delle due squadre per premiare il loro fedele sostegno durante la pandemia. La vendita e l'assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle finaliste saranno organizzate dai club coinvolti, inclusa l'assegnazione dei biglietti omaggio. I tagliandi rimanenti sono destinati al comitato organizzatore locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma Hospitality ufficiale, sempre disponibile su UEFA.com. Per la vendita su UEFA.com, i biglietti non saranno venduti in ordine di richiesta, ma con un'estrazione al termine del periodo di richiesta.

Per quanto riguarda la finale di Champions League, i biglietti omaggio saranno diecimila e il prezzo dei biglietti per il pubblico neutrale è diviso in quattro categorie: si parte dai 70€ per l'ultima e si sale a 180€ per la terza, 490 per la secondo e infine 690 per la prima. I biglietti per spettatori disabili sono invece disponibili a un prezzo di 70 € e può essere richiesto gratuitamente un biglietto per l'accompagnatore. Gli interessati possono richiedere fino a due biglietti a persona ma questi saranno personalizzati e ogni richiedente dovrà indicare i propri dati personali e quelli dell'ospite sul portale.

Per la finale di Europa League invece sono previsti ottomila biglietti gratuiti riservati ai tifosi delle due squadre e ci sono sempre quattro categorie, ma i prezzi scendono in maniera consistente: 40€ per l'ultima fascia, 65 per la penultima, 100 per la seconda e infine 150 per la prima. Anche qui per spettatori disabili sono disponibili al prezzo fisso base di 40€ e può essere richiesto un tagliando gratuito per l'accompagnatore. Qui però, inoltre, gli acquirenti possono richiedere fino a un massimo di quattro titoli nominativi per l'ingresso allo stadio, con le stesse modalità della finale di Champions.

Per la Conference League dunque, i prezzi saranno resi noti con molta probabilità a ridosso tra fine aprile e inizio maggio, ma le modalità saranno quasi certamente identiche, con i club coinvolti che organizzeranno vendita e omaggio dei biglietti. Uno dei due potrebbe essere proprio la Roma: i suoi tifosi possono già sperare e organizzarsi.