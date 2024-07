video suggerito

Speculazione sui biglietti a Wimbledon per la finale Alcaraz-Djokovic: il posto peggiore costa una follia Attraverso i siti di rivendita online i prezzi dei ticket per il match clou di Wimbledon tra il campione serbo e il talento iberico sono schizzati alle stelle. Il “posto peggiore” viene ceduto a cifre esorbitanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quanto costa un biglietto da comprare last-minute per assistere alla finale del singolare maschile di Wimbledon 2024? Se avete abbastanza soldi da spendere in un colpo solo per assistere al match clou tra Novak Djokovic, 37 anni, e Carlos Alcaraz, 21 anni, mettete pure in conto un esborso consistente.

La riedizione della sfida che catalizzò l'attenzione degli appassionati anche nella scorsa edizione (vinta dallo spagnolo) è evento che non si può perdere. Chi vuol vederlo da vicino può fare solo una cosa: rassegnarsi a pagare il ticket d'ingresso, magari sistemati in una posizione nemmeno particolarmente ottimale quanto a visibilità, fino a 10 mila dollari (circa 8 mila in sterline, quasi 10 mila in euro).

Attraverso i siti di rivendita online i prezzi per assistere al match tra il campione serbo e il talento iberico sono schizzati alle stelle. Il "posto peggiore", che corrisponde anche a uno dei tagliandi più economici, viene ceduto a cifre esorbitanti. In pochi, pochissimi possono permettersi di sborsare anche perché non strettamente collegati a un pacchetto che prevede anche viaggio e soggiorno, da considerare come spese extra per essere lì, al campo centrale, e godersi lo spettacolo.

È il biglietto "resale" più costoso di qualsiasi altro. Perché? Anzitutto, il prezzo aumenta a dismisura una volta noti i nomi dei finalisti, e poi l'unico modo per ottenere i tagliandi è affidarsi alle piattaforme che ne hanno ancora a disposizione: li mettono in vendita approfittando dell'interesse crescente e di altrettanta richiesta, toccando vette speculative folli. Chi invece lo aveva già acquistato per tempo prima del torneo ha potuto farlo versando anche 300 euro.

Chi può, e non ha certo problemi di liquidità né scrupoli di coscienza nel privarsi di un occhio della testa per soddisfare la propria curiosità, ha ancora un'opportunità: trovare accoglienza nei settori vicini al Royal Box e sborsare qualcosa come 16 mila euro solo per accedere e accomodarsi nell'impianto. Importi che hanno fatto già tacciato la seconda finale consecutiva tra Alcaraz e Djokovic come la più costosa di sempre nella storia dello sport.

La stoffa tecnica e la stazza mediatica dei due finalisti è un affare economico, che trasforma in oro il biglietto d'ingresso per non mancare all'appuntamento con la storia. Se Djokovic (che si è qualificato superando Musetti) vince eguaglia il record di Roger Federer di 8 titoli conquistati a Wimbledon. Un successo porterebbe a 25 il numero di titoli nel Grande Slam, superando il record di Margaret Court (24). Un risultato che consacrerebbe il serbo come uno dei più grandi giocatori nella storia del tennis.

Quanto ad Alcaraz (che ha triturato Medvedev), è sì di 16 anni più giovane ma non è da meno quanto ad ambizioni e orizzonti: è reduce dal successo all'Open di Francia e dalla sua ha un dato statistico interessante: ha già raggiunto le finali principali su tutte e tre le superfici.