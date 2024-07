video suggerito

Alcaraz subissato di fischi dai tifosi a Wimbledon, cambia subito versione: “Non ho detto quello” Alcaraz dopo la vittoria su Medvedev in semifinale a Wimbledon ha vissuto un siparietto con i tifosi inglesi. L’argomento? Gli Europei di calcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz è il primo finalista del torneo di Wimbledon. Il campione in carica, che spera di ottenere un bis eccezionale a Londra, ha superato Medvedev in 4 set. Morale alle stelle per lo spagnolo numero 3 al mondo che dopo la semifinale ha vissuto un siparietto particolare con il pubblico. Una situazione legata anche al calcio, e al clima per la finale degli Europei che vedrà impegnata la Spagna contro i padroni di casa dell'Inghilterra.

Alcaraz in campo a Wimbledon e la Spagna in finale agli Europei

Nel commentare il raggiungimento dell'ultimo atto di Wimbledon, Alcaraz ha fatto una battuta sul prossimo fine settimana che non sarà di certo banale per lui e per la Spagna. Un Paese che vivrà di sport, tra pallone e racchetta. Un po' come accaduto a Berrettini nel 2021, che disputò la finale dei Championship nel giorno in cui la Nazionale italiana si giocava gli Europei con l'Inghilterra, anche Alcaraz scenderà infatti in campo poche ore prima di Spagna-Inghilterra, ultimo atto di Euro 2024.

Alcaraz fa arrabbiare i tifosi inglesi, poi il dietrofront

Parlando dunque di questa domenica da "leoni", Alcaraz ha dichiarato durante l'intervista a fine match: "Domenica sarà una bella giornata anche per gli spagnoli". Di fronte a questa affermazione, il pubblico inglese si è fatto sentire, lasciandosi andare ai buu di disapprovazione. Una reazione che ha fatto sorridere Alcaraz, che ha subito corretto il tiro, o meglio ha chiarito il senso delle sue parole: "Non ho detto che la Spagna vincerà. Dico solo che sarà una giornata davvero divertente".

Insomma meglio tenersi buoni i tifosi di casa, in vista della finale di Wimbledon quando non ci saranno margini di errori. D'altronde anche il fattore tifo può fare la differenza in un match molto equilibrato, come quello che si prospetta.