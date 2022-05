La Roma premia i tifosi più coraggiosi: biglietti gratis per la finale di Conference League Dopo aver conquistato la finale di Conference League la Roma ha deciso di premiare i 166 tifosi che hanno supportato la squadra nella trasferta più complicata dell’anno regalando loro i biglietti per assistere all’ultimo atto della competizione contro il Feyenoord.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma ha compiuto l'impresa eliminando il Leicester in semifinale e conquistando la finale della prima Conference League della storia. I giallorossi tornano dunque a disputare l'atto conclusivo di una competizione europea a distanza di 31 anni dall'ultima volta e per l'occasione ha deciso di premiare alcuni dei suoi tifosi quelli cioè che possono essere definiti come i suoi supporter più coraggiosi (nonché quelli che hanno assistito dal vivo ad una delle sconfitte più umilianti della gestione Mourinho).

La società capitolina ha infatti deciso di regalare i biglietti per la finale della Conference League che si disputerà il prossimo 25 maggio a Tirana in Albania contro il Feyenoord ai 166 tifosi che hanno supportato la squadra anche in quella che è stata la trasferta più complicata dell'intera stagione, vale a dire la gara d'andata del girone persa con un umiliante 6-1 con il Bodo Glimt all'Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia, con condizioni metereologiche quasi proibitive.

"Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo" si legge infatti nel comunicato diramato dalla Roma tramite i propri canali ufficiali al termine della semifinale di ritorno vinta 1-0 contro il Leicester all'Olimpico che ha permesso alla squadra di Mourinho di staccare il pass per la prima finale di Conference League della storia.