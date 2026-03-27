Come acquistare i biglietti riservati ai tifosi azzurri per vedere Bosnia-Italia a Zenica

L'Italia si prepara a giocare in Bosnia una partita a dir poco importante. Centrare i Mondiali 2026 dopo aver fallito l'accesso nei due precedenti è l'obiettivo primario dell'intero sistema calcistico italiano e chiaramente di tutti i suoi tifosi. In tanti stanno cercando di capire in che modo e con quali modalità potranno assistere da vicino alla sfida della squadra di Gattuso a Zenica, allo stadio Bilino Polje. Un impianto che può ospitare 15.000 spettatori ma che per conformazione consente un'acustica percepibile di almeno il triplo delle persone.

I tifosi italiani, che spesso seguono in massa la Nazionale di calcio maschile pure in trasferta, chiaramente sono pronti a seguire tutte le modalità di acquisto dei biglietti che verranno indicate. Da capire quale sarà la disponibilità per i sostenitori azzurri dato che allo stadio di Zenica, come comunicato ufficialmente dalla Federazione bosniaca, i biglietti di casa sono già andati tutti esauriti. La FIGC sta aspettando di ricevere a breve informazioni utili per poter poi diramare un comunicato per far luce sul numero di biglietti riservati ai tifosi dell'Italia.

I tifosi dell’Italia presenti a Bergamo in gran numero.

L'Italia si appresta a presentare sulle tribune dello stadio di Zenica le proprie bandiere tricolore con su scritto il nome dei delle tante città che accompagnano da anni la Nazionale. Dall'altra parte si ritroveranno un impianto, come quello bosniaco, che si trasformerà inevitabilmente in una bolgia. L'entusiasmo ha coinvolto fin da subito il popolo bosniaco che nella serata di ieri ha festeggiato per strada la qualificazione alla finale da giocarsi in casa contro l'Italia. Un'occasione unica da non sprecare. Come accaduto in altre occasioni i circuiti da usare per l'acquisto dei biglietti sono quelli rappresentati tramite il sito Vivaticket e i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Quando si sapranno i dati sull'acquisto dei biglietti per Bosnia-Italia

Gattuso avrà tanto bisogno del proprio pubblico. In giornata si attende la nota ufficiale della FIGC che dovrà indicare così tutte le modalità di acquisto dei ticket per Zenica. Essendo una partita fuori casa, la federazione bosniaca dovrà decidere quanti tagliandi mettere a disposizione per il settore ospiti. Avendo avuto già in poche ore il dato del tutto esaurito per quanto riguarda il proprio pubblico, sapremo a breve quanti tifosi italiani potranno seguire gli azzurri e spingere affinché il sogno Mondiali diventi realtà.