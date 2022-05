Quando si gioca la finale di Conference League: data e stadio della partita La Roma di Mourinho scende in campo oggi contro il Leicester per il ritorno della semifinale di Conference League. Ma in caso di vittoria, dove andrebbe a giocare la finale e per quando è programmata?

A cura di Enrico Scoccimarro

La UEFA Conference League, al suo primo anno di costituzione, sta per volgere al termine così come le altre competizioni europee. Gli occhi e le speranze per il successo di un'italiana, tuttavia, si concentrano esclusivamente su questa coppa, in quanto ci figura l'unica compagine italiana rimasta in Europa: la Roma di José Mourinho, che oggi affronta il Leicester all'Olimpico, nella semifinale di ritorno, ripartendo dal risultato di 1-1 dell'andata. Proprio l'ex squadra allenata dal romanista e testaccino Claudio Ranieri rappresenta dunque per i giallorossi l'ultimo ostacolo per arrivare alla finale. Ma dove e quando giocherebbe la Roma in caso di successo?

A ospitare la prima finale di Conference League sarà una terra che non ha mai avuto l'onore di ricevere un evento di tale portata: l'Albania. Le due finaliste scenderanno infatti sul terreno di gioco dell'Arena Kombëtare, denominata anche National Arena di Tirana, capitale del Paese. La capienza dello stadio è piuttosto ridotta, per l'esattezza contiene 21.690 posti a sedere. La struttura però è molto scenografica e moderna: è stata inaugurata nel novembre 2019 con la gara di qualificazione a EURO2020 tra Albania e Francia ed è stata costruita con l'aiuto del programma di assistenza "HatTrick" della UEFA nel centro della capitale albanese, al posto del vecchio stadio Qemal Stafa.

Una parata del portiere Pope nell’ultima sfida andata in scena alla National Arena di Tirana tra Albania e Inghilterra, nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar.

Questa sera conosceremo quindi entrambi i nomi che entreranno in questo stadio, grazie anche all'altra semifinale tra Olympique Marsiglia e Feyenoord. La finale è programmata per mercoledì 25 maggio e il fischio d'inizio alle 21.00. Da definire anche la data di inizio della vendita dei biglietti. Sarà la seconda finale delle competizioni UEFA ad andare in scena. La prima sarà infatti quella di Europa League prevista per il mercoledì precedente, 18 maggio, per poi chiudere con la finale più grande e più attesa: quella di Champions a Parigi, sabato 28 maggio.