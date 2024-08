Rodrygo scrive un messaggio WhatsApp su Mbappé e altri compagni del Real: è stato costretto a cancellarlo

video suggerito

Rodrygo è stato costretto a cancellare un messaggio WhatsApp in cui parlava di Kylian Mbappé e di altri compagni del Real Madrid. L'attaccante brasiliano ha dovuto eliminare un breve testo in cui faceva riferimento all'importanza che veniva data agli altri calciatori della Casa Blanca e non a lui fino a pochi giorni fa: una situazione che non sarebbe stata presa bene all'interno dello spogliatoio e nell'ambiente Merengue.

Il Real Madrid nelle prime due uscite ufficiali stagionali ha racimolato un pareggio in Liga, 1-1 in casa del Maiorca con gol proprio di Rodrygo, e la vittoria della Supercoppa Europea contro l'Atalanta, 2-0 a Varsavia con gol di Valverde e Mbappé.

Il quartetto d'attacco formato da Vinicius Junior, Rodrygo, Kylian Mbappe e Jude Bellingham è una delle grandi incognite per la squadra di Carlo Ancelotti in questa stagione e già nella gara di Maiora qualche difficoltà di equilibrio si è notata: lo stesso Bellingham nell'intervallo ai compagni aveva chiesto di concludere le azioni per evitare ‘difficili' rincorse all'indietro.

Rodrygo è finito al centro di questo caso per un messaggio sul suo canale WhatsApp che poi è stato cancellato. A svelarlo è stato Mario Cortegana di The Athletic, che ha pubblicato le parole del 23enne brasiliano sull'importanza della squadra più che dei suoi tre compagni più noti.

Ehi ragazzi, il risultato di ieri non è stato quello che volevamo. Nella Liga, ogni punto fa la differenza alla fine. Sono contento del gol e della crescita della squadra. La settimana scorsa hanno parlato del trio Bellingham, Mbappé e Vini, ma dovranno aggiungere la ‘R' di Rodrygo a quell'acronimo. Abbiamo il quartetto d'attacco e il resto della squadra, ognuno ha la sua importanza nelle partite e mostrerà il suo valore nelle varie competizioni a cui parteciperemo. Sarà una settimana impegnativa fino alla prossima partita al Bernabeu.

Il messaggio ha suscitato polemiche ed è stato cancellato ma nell'ambiente Real Madrid ci sono alcune cose da chiarire per evitare che il ‘Dream Team' sognato da Florentino Perez posso diventare la seconda parte della saga dei Galacticos.