L’Ajax licenzia sette giocatori scrivendogli su Whatsapp: sono stati avvisati con un messaggio I sette giocatori messi alla porta dall’Ajax sono completamente isolati: si alleneranno da soli, il club gli ha tolto anche il posto nel parcheggio del centro sportivo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

L'Ajax ha cominciato il suo processo di ricostruzione in modo piuttosto discutibile. John Heitinga ha preso il posto di Francesco Farioli e ha ridisegnato le gerarchie della squadra mettendo alla porta sette giocatori con un messaggio su Whatsapp: nessuna comunicazione ufficiale, nessun colloquio personale, ma soltanto un gruppo con loro e il direttore sportivo che gli ha annunciato la decisione di lasciarli fuori squadra. Una novità assoluta per la squadra che ha lasciato senza parole i malcapitati protagonisti che sono stati tagliati fuori da ogni attività di gruppo senza nemmeno una spiegazione valida.

A riportare la vicenda è stato il De Telegraaf che ha anche raccontato lo sgomento dei calciatori. In un attimo sono stati lasciati fuori dalla squadra per la quale giocavano, costretti a trovare un'altra piazza per non trascorrere una stagione intera in tribuna, e nel frattempo restano confinati lontano dal resto del gruppo che non li ammetterà neanche più per gli allenamenti prima dell'inizio della preparazione estiva.

Caos Ajax, giocatori licenziati con un messaggio

Dal nulla è spuntato un gruppo in cui sono stati inseriti Chuba Akpom, Carlos Forbs, Christian Rasmussen, Kristian Hlynsson, Jay Gorter, Branco van den Boomen e Sivert Mannsverk, tutti avvisati con un semplice messaggio della decisione dei vertici dell'Ajax di metterli alla porta. Un trattamento freddo e inusuale per una squadra professionistica e che ha scatenato il putiferio: il direttore sportivo Alex Kroes li ha invitati a non prendere parte alla preparazione estiva, dettandogli tutta una serie di regole che dovranno seguire finché non avranno trovato una nuova squadra.

I sette giocatori messi alla porta potranno usare il campo e la palestra soltanto dopo il pranzo della prima squadra, quando non sono più previste sessioni. Hanno soltanto un fisioterapista disponibile in caso di necessità e gli è stato addirittura tolto il posto nel parcheggio del centro sportivo. Dovranno trovare al più presto un'altra sistemazione per non rischiare di trascorrere un intero anno in isolamento senza giocare.