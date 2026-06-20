Neuer ispezionato con il metal detector ai Mondiali: la Germania viene perquisita sulla pista

Neuer è stato fermato sulla pista per essere perquisito assieme agli altri giocatori della Germania prima di lasciare gli Stati Uniti: fa parte del protocollo di sicurezza dei Mondiali.

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Anche la Germania ha dovuto rispettare i rigidi controlli di sicurezza imposti ai Mondiali che non valgono solo per l'ingresso negli Stati Uniti. Molte nazionali sono state ispezionate appena scese dall'aereo, a volte anche con i cani antidroga come successo all'Uzbekistan di Cannavaro, ma i tedeschi sono stati controllati scrupolosamente in pista anche prima di imbarcarsi sul volo diretto verso il Canada. Questa sera giocheranno contro la Costa D'Avorio a Toronto, ma di prima di salire sull'aereo sono stati ispezionati con il metal detector, lasciando anche i bagagli alla sicurezza.

La Germania viene perquisita con il metal detector

Ormai i tifosi si sono abituati a queste scene che all'inizio hanno fatto storcere il naso. Mai prima d'ora nelle grandi competizioni i giocatori erano stati ispezionati pubblicamente, a volte direttamente in pista come successo alla Germania. I tedeschi hanno subito un controllo approfondito dei bagagli, che hanno dovuto lasciare sul bancone degli addetti alla sicurezza, e poi si sono fatti perquisire a braccia aperte con il metal detector passato su tutto il corpo direttamente sulla pista di decollo.

Nelle immagini che girano sui social si vede Neuer in primo piano intento a superare i controlli e proprio dietro di lui c'è Urbig con una faccia poco perplessa: è sullo sfondo, ma si vede chiaramente che resta seduto sulla sedia per farsi ispezionare anche le sneakers, come successo a diversi giocatori prima di lui. Poi hanno ritirato i propri bagagli e hanno avuto il permesso di salire sull'aereo per accomodarsi. Il tema dei controlli stringenti ha fatto discutere molto, ma fin qui erano stati fatti solo sulle delegazioni in ingresso negli Stati Uniti. Per tanti tifosi il trattamento riservato alle squadre è ingiusto perché in genere i controlli vengono svolti in sale apposite, lontano dagli occhi indiscreti e di certo non direttamente in pista.