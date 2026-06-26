Ruben Neves: “Parlo con Diogo Jota. Ho un gruppo Whatsapp con lui e la moglie, ci mandiamo messaggi”

In un’intervista molto toccante Ruben Neves ha raccontato che manda ancora messaggi a Diogo Jota dopo la sua morte: gli scrive su Whatsapp come se fosse ancora qui.

È passato quasi un anno dalla morte di Diogo Jota, ma il dolore della famiglia e degli amici è ancora vivo come il primo giorno. Il calciatore del Liverpool ha perso la vita in un incidente stradale assieme a suo fratello Andre Silva mentre stava tornando in Inghilterra per cominciare ritiro estivo. Dieci giorni prima si era sposato con la moglie Rute Cardoso, con la quale ha avuto tre figli piccoli, e aveva vinto da poco la Premier League con i Reds e la Nations League con il Portogallo al fianco del suo amico di sempre, Ruben Neves.

Il portoghese è stato anche testimone di nozze della coppia e una manciata di giorni dopo il lieto evento si è ritrovato a portare il suo feretro durante i funerali. Il centrocampista ha preso in eredità il suo numero di maglia in nazionale, portandolo simbolicamente anche ai Mondiali e continuando a ricordarlo ogni giorno. In un'intervista ad Alta Definição ha raccontato quello che pochi sanno: ogni tanto gli manda ancora dei messaggi su Whatsapp nel gruppo che aveva assieme a lui e a sua moglie.

Ruben Neves ricorda Diogo Jota

Il calciatore portoghese non riesce a parlare di Diogo Jota senza commuoversi. Era uno dei suoi grandi amici, gli ha fatto da testimone di nozze e dieci giorni più tarsi di è trasformato nella roccia per la sua famiglia devastata dalla grande perdita. L'attaccante del Liverpool è morto in un incidente d'auto assieme a suo fratello Andre Silva: della Lamborghini che guidavano è rimasta solo la carcassa a bordo della strada, con dentro i due corpi carbonizzati e quasi impossibili da riconoscere. È stato uno shock per tutti e Ruben Neves fa molta fatica a ricordare il suo grande amico senza crollare in lacrime: "Il giorno dopo la notizia è stato molto difficile. È il giorno più difficile della mia vita".

Diogo Jota con la moglie Rute e i tre figli nel giorno della vittoria della Premier League

Il passaggio dell'intervista in cui lo ricorda è molto toccante e lì ha raccontato che gli manda ancora dei messaggi per sentirlo vicino: "Gli parlo ancora e poche persone lo sanno. Abbiamo un gruppo WhatsApp con Rute e Diogo e continuiamo a parlare lì. Ogni volta che succede qualcosa di speciale gli scrivo, ho le conversazioni archiviate su WhatsApp". Ruben Neves ha continuato a giocare per Diogo Jota e lo ricorda ogni volta che scende in campo, con il cuore a pezzi e il pensiero sempre rivolto al cielo per chi non c'è più.