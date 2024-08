video suggerito

Bellingham ha una richiesta per Mbappé, Vinicius e Rodrygo: Real e Ancelotti con poco equilibrio in campo Real Madrid alla ricerca di equilibrio in queste prime uscite con l'inserimento di Mbappé in attacco. Il discorso segreto di Bellingham a Vinicius, Rodrygo e al francese nell'intervallo: "Correre all'indietro è difficile".

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha pareggiato contro il Maiorca nella prima uscita nella Liga e nel corso del match si è notata qualche difficoltà nel mantenere equilibrio visto l'inserimento di Mbappé con Vinicius e Rodrygo in avanti con Bellingham nel ruolo di mezzala.

Una formazione a trazione anteriore per Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha parlato chiaramente di mancanza di equilibrio della sua squadra e si è lamentato per lo scarso impegno difensivo. Nell'intervallo, mentre la squadra era nel tunnel per rientrare in campo, Jude Bellingham ha fatto una richiesta a Mbappé, Vinicius e Rodrygo che è stata ripresa dalle telecamere di Movistar.

Il discorso segreto di Bellingham a Mbappé, Vinicius e Rodrygo

In una conversazione catturata nel corso dell'intervallo, Mbappé e Vinicius vogliono provare a scambiarsi di posizione e parlano di quanto sia difficile per il Maiorca fermarli quando lo fanno: "Penso che quando cambiamo non ci aspettano lì. E puoi dare i passaggi dall'altra parte, velocemente".

Poi arriva Bellingham e fa loro una richiesta : "Voi tre, concludete le azioni, perché correre all'indietro è molto difficile". Mbappé sembra essere d'accordo con lui: "Questo è quello che dico, dobbiamo chiuderle in qualche modo". Il calciatore inglese ha concluso così: "Provate, provate. Create uno spazio e… (fa il gesto di tirare in porta)".

Proprio il gol del Maiorca è arrivato da una palla persa del Real e con il Maiorca che è riuscito a risalire il campo guadagnando un corner che poi è stato sfruttato da Muriqi per pareggiare i conti.

Ancelotti bacchetta il Real: "La fase difensiva non è stata buona"

L'allenatore del Real ha accennato, in conferenza stampa, all'impegno difensivo e all'equilibrio nel secondo tempo: "L'equilibrio si trova con giocatori che la pensano allo stesso modo quando è necessario recuperare palla. Dobbiamo andare tutti insieme. Tutti possono pensare che sia un problema degli attaccanti, ma può esserlo anche dei difensori o dei centrocampisti. Non hanno capito che questo era un aspetto molto importante. Il Maiorca ha giocato una grande partita ed è stato più bravo di noi".

Ancelotti ha parlato dell'impegno nel recupero del pallone e della fase di non possesso: "La fase difensiva non è stata buona. Per noi è stato difficile rubare palla, fare pressione dopo aver perso la palla. Quando parliamo di aspetto difensivo parliamo soprattutto di impegno collettivo".