Roberto Mancini nuovo allenatore dell’Al-Sadd in Qatar: quanto guadagnerà dopo i milioni dell’Arabia

Roberto Mancini è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al-Sadd. L’ex Ct dell’Italia allenerà un club a 7 anni dall’ultima volta e il suo stipendio è decisamente importante.

Roberto Mancini ha accettato la sfida del Qatar diventando ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al-Sadd. L'annuncio è arrivato ora con una nota del club che ha anche pubblicato diverse foto dell'ex CT azzurro con la maglia della squadra. Come recita la stessa società qatariota Mancini ha firmato un contratto per due stagioni e mezzo tornando così ad allenare una squadra di club a 7 anni dall'ultima volta quando sedeva sulla panchina dello Zenit in Russia. Per Mancini dunque la possibilità di rilanciarsi dopo l'esperienza di certo non positiva da CT dell'Arabia Saudita.

Per lui in questi mesi si erano aperte le porte della Premier, nello specifico del Nottingham Forest, ma anche una possibilità di tornare in Italia. La Juventus sembrava avesse pensato a lui per il post Tudor e c'erano stati sentori anche di un pensiero da parte dell'Atalanta dopo Juric. Alla fine Mancini ha accettato il Qatar per iniziare l'ennesima avventura all'estero. Il suo compito sarà quello di provare a riportare un titolo che manca da quasi 15 anni. Mancini percepirà un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione.

L'obiettivo di Mancini sarà dunque anche quello di qualificare la squadra alla fase finale della Champions League asiatica e riportare un trofeo nella bacheca del club. L'Italia dunque può aspettare ma nel frattempo Mancini ha provveduto comunque a portare in Qatar sue vecchie conoscenze e persone di fiducia da inserire nel suo staff. Elementi che hanno avuto a che fare anche nel calcio italiano. Nel suo staff infatti figurano pure due ex protagonisti della Serie A: Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, e Cesar, ex difensore di Inter e Lazio.

Due figure che dovranno supportare Mancini in questo percorso nuovo ed entusiasmante per lui. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, nel contratto firmato dall'ex commissario tecnico dell'Italia sarebbe presente anche una clausola che gli permetterà di liberarsi già la prossima estate, nel 2026. Possibile che nell'idea di Mancini ci possa essere già l'idea di voler ripartire in Italia con una squadra di club nel momento in cui qualche società gli desse la possibilità di farlo.