Robert Lewandowski apre all’Italia: “Giocare in Serie A? Possibile, ma non so dirvi di più” Il bomber polacco del Bayern Monaco è stato premiato come miglior giocatore 2021: “Giocare in Serie A significherebbe confrontarsi con grandi squadre e grandi campioni”

A cura di Alessio Pediglieri

Robert Lewandowski ha colmato parte della delusione dell'ultimo Pallone d'Oro perso a favore del solito Lionel Messi, conquistando l'ennesimo tributo datogli per un 2021 comunque da favola. In occasione del Golden Boy 2021, il bomber polacco è stato infatti insignito del titolo di miglior giocatore dell'anno solare, per la seconda stagione consecutiva. Un tributo che ne conferma la grandezza ma che ripropone il fianco alle critiche giunte per la scelta di premiare l'argentino del Psg al posto dell'attaccante di Polonia e Bayern Monaco, finito solamente secondo.

Robert Lewandowski alla cerimonia del Pallone d’Oro 2021, vinto da Lionel Messi

Sulle polemiche che l'ultimo Pallone d'Oro ha suscitato, lo stesso Lewandowski è intervenuto e ha dato il proprio acre parere. Capitolo chiuso, anche perchè non si possono riscrivere certe pagine di storia e l'unica consolazione resta la consapevolezza di aver disputato un'altra straordinaria stagione, con sulle spalle la maglia della Polonia e del Bayern Monaco. Per Lewandowski certamente il mancato tributo pesa, soprattutto perché non solo lo avrebbe meritato per i più, ma anche perché avrebbe potuto vincerlo già nel 2020, edizione che però è stata cancellata dal Covid. Amarezze e beffe in parte lenite dall'ennesima conquista di un trofeo individuale, conferitogli a livello internazionale.

Un'occasione che ha permesso al primatista per reti e presenze nella nazionale polacca di evidenziare il proprio orgoglio di essere stato ancora una volta tra i migliori di sempre: a 33 anni, Lewandowski non ha certo intenzione di smettere di giocare, rilanciando la sua sfida già alla prossima stagione: "Sono felicissimo per questo premio, lo dedico a tutti i miei tifosi sparsi per il mondo e anche a quelli italiani, nella speranza anche il prossimo anno di dare il mio meglio". Una speranza che si è accesa ancora di più tra i tifosi della Serie A quando il riferimento è diventato più specifico al nostro campionato.

"Non posso dire qualcosa che non so ancora, se e dove giocherò in Italia ma so che da voiho un grande apprezzamento" ha sottolineato durante la consegna del premio. "È possibile" ha aggiunto il polacco "anche perché venendo da voi avrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre". Dove? Non si sa. Quando? Magari mai. Eppure l'idea ha solleticato le fantasie di molti cercando di prevedere dove Lewandowski meglio potrebbe esprimersi. Di certo, lo stipendio monstre riduce di moltissimo il parterre di pretendenti: l'attaccante polacco oggi al Bayern guadagna circa 15 milioni di euro a stagione e nell'agosto 2019 aveva rinnovato il contratto con i tedeschi fino a giugno 2023, quando sarà libero. Avrà 35 anni e bisognerà vedere se sarà riuscito a tenere gli incredibili numeri di gol realizzati fino adesso, 511 reti su 719 presenze con una media impressionante: 45 reti l'anno negli ultimi sei anni.