Rakow-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League L’Atalanta sarà ospite del Rakow nel sesto e ultimo turno del girone D dell’Europa League 2023-2024: si gioca alle ore 21 all’ArcelorMittal Park di Srodula con diretta Tv in chiaro su Tv8 e per gli abbonati su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta scende in campo per il sesto turno del girone D dell'Europa League 2023-2024 in casa del Rakow con la qualificazione per gli ottavi di finale già ottenuta. La partita si gioca giovedì 14 dicembre 2023 a Sosnowiec all'ArcelorMittal Park con fischio d'inizio alle ore 21.00: diretta TV in chiaro su Tv8 e per gli abbonati su Sky e DAZN.

La Dea, che viene dalla bella vittoria contro il Milan, ha conquistato contro lo Sporting Lisbona la prima posizione nel gruppo D con un turno d’anticipo: la squadra di Gasperini è avanti ai portoghesi di tre punti ma è in vantaggio negli scontri diretti e non potrà essere scavalcata dalla formazione lusitana. I bergamaschi andranno in Polonia senza particolari pressioni. I bergamaschi dovranno fare a meno di Scamacca, fuori fino a fine anno, e farà un po' di turnover visto che il pass per il turno ad eliminazione diretta è stato già staccato.

Il Rakow, dal canto suo, si gioca moltissimo perché può ancora strappare allo Sturm Graz il terzo posto, che gli garantirebbe la possibilità di retrocedere in Conference League.

Partita: Rakow-Atalanta

Quando: giovedì 14 dicembre 2023

Orario: 21:00

Dove: ArcelorMittal Park, Sosnowiec

Diretta TV: Tv8, Sky, Dazn

Diretta streaming: tv8.it, DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Europa League, 6ª Giornata

Dove vedere Rakow-Atalanta in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

La partita Rakow-Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Tv8 e sarà visibile in diretta tv (solo per abbonati) anche su DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252).

Rakow-Atalanta, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Rakow-Atalanta sarà disponibile gratuitamente sul sito di TV8 (tv8.it), per gli abbonati a Sky su Sky Go mentre per gli utenti di Dazn ci si potrà collegare al sito dell'OTT oppure utilizzare la app di riferimento. Inoltre, c'è anche NOW che fa vedere il match previo acquisto ticket Sport.

Le probabili formazioni di Rakow-Atalanta di Europa League

Gasperini potrebbe schierare il tridente formato da De Ketelaere, Muriel e Miranchuk. In porta non ci sarà Musso ma Carnesecchi, la difesa dovrebbe vedere Holm, Bonfanti e Scalvini. Mediana con Adopo e Pasalic in mezzo con Zortea e Bakker sulle corsie laterali.

RAKOW (3-4-2-1): V.Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Dawid Szwarga.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Scalvini; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.