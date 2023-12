Infortunio per Scamacca, tegola per l’Atalanta: torna nel 2024, le condizioni e quante partite salta L’Atalanta perde per infortunio Gianluca Scamacca fino al 2024: l’attaccante ha riportato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore della gamba sinistra.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta perde per infortunio Gianluca Scamacca fino al 2024. L'attaccante si è sottoposto agli esami e questi hanno rilevato una "lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore della coscia sinistra". Una brutta tegola per la Dea e per Gian Piero Gasperini. I tempi di recupero, almeno inizialmente, sono stati fissati in 20-25 giorni e così Scamacca dovrebbe saltare la restanti partite del 2023 e rientrare solo a gennaio.

In base alla diagnosi il calciatore romano tornerà soltanto nel 2024 e, praticamente, salterà tutte le partite del mese di dicembre. Scamacca sarà nuovamente a disposizione della Dea solo all'inizio del nuovo anno.

Scamacca era stato protagonista del pareggio contro lo Sporting, gara che è valsa la qualificazione agli ottavi di Europa League, con un grandissimo gol dalla distanza: oggi è arrivata questa brutta notizia che si è abbattuta sulla squadra e sull'ambiente orobico. Nemmeno il tempo di godersi il primo gol europeo con la maglia dell'Atalanta e subito ha dovuto fare i conti con questa brutta notizia.

L'attaccante classe 1999 ha un bilancio di sei gol in 14 partite giocate con la casacca della Dea, uno degli inizi migliori per i centravanti della squadra bergamasca degli ultimi dieci anni.

In vista delle prossime partite Gasperini si affiderà a Muriel e De Ketelaere, che stava già lavorando per rientrare in fretta e può giocare nel ruolo di punta. Lo stessi vale per Pasalic, provato come ‘falso nove' in più di un'occasione. Ci sarebbe anche Lookman, ma in quel caso l'allenatore di Grugliasco preferisce sempre affiancargli un altro uomo e cambiando da 3-4-2-1 a 3-4-1-2.

L'Atalanta non avrà a disposizione Gianluca Scamacca nelle partite di campionato contro il Torino, il Milan, la Salernitana, il Bologna e il Lecce oltre a quella contro il Rakow, nell'ultima giornata del girone di Europa League.