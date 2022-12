Rabiot scoppia a ridere durante l’intervista quando gli chiedono di Mbappé: “È fastidioso” Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista in cui ha anche dovuto rispondere a una precisa domanda su Mbappé. Quasi una trappola dopo le tensioni dovute alla furia di mamma Veronique contro la famiglia della stella del PSG durante Euro 2020. Il centrocampista della Juve ha detto la sua con un sorriso sul viso…

A cura di Fabrizio Rinelli

La Francia sta lentamente provando a tornare alla normalità. Lo shock per la sconfitta contro l'Argentina nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar è ancora tanto ma alcuni giocatori stanno tentando di voltare pagina. Non è stato un Mondiale semplice per la nazionale di Deschamps che ha dovuto fare i conti con una squadra forte ma che è stata fortemente messa a dura prova dalla vicenda Benzema. Infortunato e poi escluso dalla Francia una volta tornato disponibile, l'attaccante del Real ha poi dato definitivamente l'addio alla nazionale senza nemmeno prendere parte alla finale in Qatar e alla premiazione. Una frattura che sarebbe diventata insanabile anche per via del rapporto non proprio idilliaco con una parte dello spogliatoio.

Gruppo che infatti già dagli Europei 2020/21 vinti dall'Italia era stato messo a dura prova dall'eliminazione ai rigori contro la Svizzera che aveva visto Veronique, madre e agente di Rabiot, scagliarsi contro le famiglie di Pogba e Mbappé sedute accanto a lei in tribuna. La madre del centrocampista della Juve aveva criticato l'atteggiamento dei due giocatori che sarebbero stati colpevoli di quel pesante ko. Un episodio che a tutti è sembrato potesse incrinare anche il rapporto tra i due calciatori che invece in campo hanno giocato senza alcun problema. Proprio ieri però, in un'intervista rilasciata a Le Média Carré, è stato chiesto a Rabiot cose gli desse fastidio di Mbappé. Il centrocampista della Juve ha risposto senza problemi ma con un sorriso stampato sul volto che per qualcuno è sembrato quasi beffardo: "È stressante e fastidioso".

Le immagini sono molto chiare e mostrano Rabiot sorridere a quella domanda. Una risposta che probabilmente però nasconde ancora qualche tensione tra i due. “Kylian mi infastidisce quando cambia voce nelle interviste – dice sorridendo Rabiot – Quando siamo insieme parla normalmente, ma quando guardi l'intervista, non so perché, la sua voce cambia. È fastidioso e stressante". La domanda era chiaramente provocatoria proprio per cercare di capire se i rapporti fra i due si fossero appianati. "Cerca di nascondere una verità sotto un sorriso ipocrita. Rabiot è geloso di Mbappé e non è un segreto" scrive un tifoso francese proprio a margine del video poi postato da Le Media Carré. "Non credo che dovessi dirlo" insistono altri.

Rabiot e Mbappé avversari durante l’ultimo Juventus–PSG in Champions.

Il rapporto tra il giocatore del PSG e il centrocampista bianconero si era incrinato dopo l'uscita fuori luogo di mamma Veronique in occasione di Euro 2020. La parata di Sommer sul rigore di Mbappé era bastata a far esplodere l'ira della madre di Rabiot, quasi incomprensibile. Ai giornalisti presenti ha rimproverato l'atteggiamento tenuto nei confronti della stella del PSG, giocatore che lei considera arrogante. Un qualcosa che va oltre la partita e che rivela ancora una volta le frizioni all'interno di uno spogliatoio, come quello francese, che vive di equilibri instabili. La corsa al trono di Francia sembra essere una delle grandi ambizioni dei giocatori e durante i Mondiali in Qatar questo dettaglio di certo non è mancato.