La Spagna risorge dopo due pareggi spazzando via la malcapitata Slovacchia per 5-0, si qualifica per gli ottavi degli Europei dove affronterà la Croazia e tra le fila delle Furie Rosse si torna a respirare ottimismo a pieni polmoni, dopo il pieno di critiche incassato da Luis Enrique e dai suoi ragazzi fino a mercoledì sera. Un'atmosfera di festa che è per tutti, tranne che per uno: il sempre ombroso Alvaro Morata, perennemente nel mirino di giornalisti e tifosi per i suoi errori sotto porta.

Anche ieri sera a Siviglia l'attaccante della Juventus ha sciupato una colossale occasione quando peraltro il punteggio era ancora sullo 0-0, facendosi parare il rigore del possibile vantaggio. Massacrato sui social, Morata è stato poi sostituito a metà secondo tempo sul punteggio di 3-0 da Ferran Torres, che non ha avuto neanche il tempo di entrare in campo che ha messo a segno la rete del 4-0.

"Quello che non si può spiegare, succede. Se ne va Morata, gol", ha scritto una tifosa su Twitter, a corredo di un video in cui si vede Morata imboccare rapidamente a capo chino l'ingresso degli spogliatoi mentre – dopo appena due secondi – colui che lo ha sostituito insacca dall'altra parte dell'inquadratura. Insomma Morata e il gol sarebbero due entità che si respingono, nella velenosa interpretazione del post, che peraltro è diventato virale a tal punto da raggiungere i 2 milioni di visualizzazioni.

Tra i tanti commenti sotto al video, quello di Ibai Lanos, uno streamer molto noto in Spagna, ha fatto il pieno di like: "Questo video non può essere reale, non fregarmi". Battutine che fanno male, ma Morata sa di godere della piena fiducia di Luis Enrique, che è la cosa che conta maggiormente.