Quaresma prende in braccio l’avversario e scatena il caos: sembra fair play, è un raptus Ricardo Quaresma protagonista di un gesto curioso in occasione dell’ultimo match disputato con il Vitoria. Altro che fair play, l’ex Inter ha perso la testa.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Ricardo Quaresma? Il classe 1983 ex Inter gioca in patria, nel massimo campionato portoghese con la maglia del Vitoria Guimaraes, club che lo presentò come un vero e proprio re, addirittura a cavallo. Mister Trivela è alla sua seconda stagione in bianconero e ha finora collezionato 20 presenze complessive, con il bottino di un gol e un assist. Nelle ultime ore ha riconquistato la scena, per un episodio particolare verificatosi in occasione del posticipo sul campo del Belenenses.

Ricardo Quaresma nella sua carriera ha dimostrato di poter rientrare nella categoria dei giocatori tutto "genio e sregolatezza". Gli anni passano per tutti, ma nonostante l'esperienza accumulata, il 38enne non perde occasione anche per dimostrare il suo carattere particolare. Un esempio? Quanto accaduto nel finale del match poi perso con il Vitoria contro il Belenenses, in un week-end contraddistinto in Portogallo anche dalle polemiche per le brutte scene e gli scontri nel finale di Porto-Sporting Lisbona. A Quaresma in particolare non è andato giù il comportamento di un avversario.

Con il Belenenses in vantaggio 1-0, la squadra di Guimaraes ha provato a sfruttare i minuti di recupero per produrre il proverbiale assalto finale. I padroni di casa oltre a difendersi hanno provato anche a spezzare il ritmo degli ospiti, sfruttando ogni situazione per rallentare il gioco. Una di queste è stata offerta dall'infortunio di Afonso Sousa: il centrocampista ha accusato un problema fisico e dunque si è sdraiato sul terreno di gioco. Quaresma convinto che l'avversario stesse facendo di tutto per guadagnare secondi preziosi e far scorrere il cronometro ha perso le staffe.

Ecco allora che dopo essersi lamentano con l'arbitro, il Trivela ha deciso di risolvere la questione da solo. Come? Sollevando di peso Sousa, come se fosse un bambino, nel tentativo di trasportarlo fuori dal campo. Una scena che ha scatenato l'ilarità dei compagni, e la rabbia dei giocatori del Belenensese. In particolare Sousa dopo essere stato rimesso sul terreno di gioco, ha provato a scagliarsi contro Quaresma, ammonito nel frattempo dall'arbitro. Come è andata a finire? Che Sousa ha lasciato il campo, e Quaresma con il suo gesto ha fatto perdere ulteriore tempo alla sua formazione che non è riuscita a tornare in partita.