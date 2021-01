Juventus e Napoli si preparano per affrontarsi nella finale della Supercoppa Italiana 2020 ma, al momento, non c'è ancora la data del recupero della gara di campionato non disputata il 4 ottobre 2020 per lo stop imposto dall'ASL Napoli 1 alla squadra di Rino Gattuso poche ore prima del viaggio per Torino a causa delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra riscontrate nei giorni successivi. La serata dell'Allianz Stadium, che vide il Giudice Sportivo infliggere il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione agli azzurri, è stata cancellata da due gradi di giudizio e dal Collegio di Garanzia presso il CONI, che ha accolto il ricorso del club partenopeo e ha sancito che la partita si dovrà recuperare ma adesso bisogna capire quando questa gara si potrà giocare.

Al momento questa risposta non c'è perché tra Coppa Italia, coppe europee e campionato le squadre sono già costrette a giocare diverse partite ravvicinate e sembra molto difficile riuscire a incastrare tutto. Inizialmente, subito dopo la sentenza del Collegio, si era stata paventata la possibilità di recuperare il match il 13 gennaio 2021 ma ora tutto sembra portare al 14 febbraio 2021, ovvero la data della sfida di ritorno. In sostanza si invertirebbe il campo e si giocherebbe all’Allianz Stadium anziché al Diego Armando Maradona e il match di ritorno sarebbe rinviato al termine del campionato o a quando sarà possibile quello della terza giornata di ritorno per capirsi, per disputare il match da recuperare e fare invece scivolare più avanti, da incastrare a seconda del cammino europeo di entrambi i club.

Da valutare, però, la possibilità che in caso di miglioramento della situazione sanitaria nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona, nel caso si optasse per questa possibilità del 14 febbraio; si potrebbe giocare con il pubblico sugli spalti: naturalmente al presidente De Laurentiis andrebbe bene ma bisogna capire quale sarà la posizione della società bianconera. Il numero uno azzurro avrebbe voluto rinviare la Supercoppa Italiana per poterla giocare con la presenza dei tifosi ma questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione e la sfida tra partenopei e bianconeri si giocherà stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Adesso bisognerà capire se si riuscirà a calendarizzare la prima gara di campionato e successivamente il ritorno. Al momento, sono solo ipotesi.