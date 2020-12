Il Napoli ha vinto la sua battaglia al Collegio di Garanzia presso il Coni il quale ha accolto il ricorso del club partenopeo contro lo 0-3 a tavolino nella partita contro la Juve che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 ottobre. La partita si dovrà quindi recuperare e alla squadra di Gattuso è stato anche restituito il punto di penalizzazione che gli era stata inflitto dopo la prima sentenza. A questo punto la domanda sorge spontanea: Quando si potrà giocare Juventus-Napoli dato che al momento non esiste una data utile disponibile?

Il traffico che si è creato tra Coppa Italia e coppe europee, che dunque costringe le squadre a dover già giocare diverse partite ravvicinate, è enorme. Bisognerà capire in che modo riuscire ad incastrare la sfida di campionato che ha questo punto ha assunto una valenza maggiore, anche più della stessa Coppa Italia. Si sta infatti valutando l’ipotesi di giocare il 13 gennaio rinviando le partite di Coppa Italia che vedono coinvolte le due squadre. Al momento è solo un'ipotesi, ma sicuramente nei prossimi giorni la Lega potrà prendere una decisione definitiva circa la data ufficiale della gara.

Il 13 gennaio resta una delle ipotesi

Cercare una data utile per poter giocare Juventus-Napoli è diventata ora una vera impresa. L'unica possibilità è rappresentata dal 13 gennaio. Perché in quella giornata si disputeranno, spalmati in due settimane, gli ottavi di Coppa Italia e quindi in quel caso si potrebbe pensare di far giocare la partita in una delle due date rinviando proprio le partite di Coppa Italia che vedono coinvolte le due squadre.

Soluzione ovvia ma non così scontata dato che proprio il giorno 20 è la data indicata per la disputa della Supercoppa Italiana 2020 che dovranno giocare proprio Juventus e Napoli. Dunque servirebbe un'altra data ai bianconeri e ai partenopei. E allora solo in caso di eliminazione delle due squadre dalla coppe europee in primavera, si potrebbe trovare la seconda data. Ma per il momento, con il campionato già iniziato un mese dopo rispetto al solito e le gare della fase a gironi giocate in un tempo strettissimo, sarà importante capire quando Juventus e Napoli potranno giocare il match di campionato.