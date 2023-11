Quando ci sarà il sorteggio degli Europei 2024 con l’Italia, fasce e possibili avversarie Il sorteggio di Euro 2024 si terrà in Germania sabato 2 dicembre. Se l’Italia riuscirà a qualificarsi per gli Europei sarà in terza o quarta fascia e rischia un girone molto duro.

A cura di Alessio Morra

L'Italia contro l'Ucraina ha bisogno di un pareggio. Se Spalletti e i suoi non perdono nella sfida di Leverkusen si qualificano per gli Europei del 2024, che si terranno in Germania. Considerato il percorso degli Azzurri la qualificazione sarebbe già un buon traguardo. Se ci sarà la festa stasera l'Italia potrà iniziare a pensare alla difesa del titolo conquistato a Wembley e potrà anche ragionare sul sorteggio che in ogni caso non vedrà l'Italia né in prima né in seconda fascia.

Diciassette squadre sono già sicure di disputare Euro 2024, in sedici l'hanno ottenuta sul campo la qualificazione, mentre la Germania è entrata di diritto in quanto paese organizzatore. Quattro nazionali festeggeranno tra lunedì e martedì, gli ultimi tre posti invece verranno assegnati dai playoff di marzo.

Quando si sorteggiano i gironi degli Europei 2024: la data

Il sorteggio degli Europei si terrà sabato 2 dicembre. Quel giorno, alle ore 18 ad Amburgo, verrà svelato l'Europeo, saranno definiti i sei gironi e ci sarà un'idea di tabellone. L'Italia, se passerà, non sarà inclusa in alcun caso tra le teste di serie e finirà in terza o quarta fascia. Di sicuro pescherà una big del calcio europeo.

Le fasce del sorteggio degli Europei 2024

Le squadre che disputeranno gli Europei saranno 24, per la terza volta consecutiva, e saranno divise in quattro fasce. Nella prima c'è la Germania organizzatrice e con i tedeschi di Nagelsmann saranno presenti le cinque nazionali che hanno ottenuto il punteggio migliore nelle Qualificazioni a Euro 2024. Già adesso si sa che tra teste di serie ci saranno il Portogallo (che ha vinto tutte le partite), la Francia, la Spagna e il Belgio. La sesta nazionale dovrebbe essere, a meno di clamorosissime sorprese, l'Inghilterra, che ha bisogno di un punto per distanziare la Danimarca, ma che pure perdendo dovrebbe essere dentro.

In seconda fascia ci sarà quindi la Danimarca (più che Inghilterra), sicura del posto l'Ungheria di Marco Rossi, quasi certa la Turchia di Montella, con loro le prime dei gironi E (Albania favorita) e I (una tra Romania e Svizzera). In questa fascia c'è anche la migliore seconda che è l'Austria di Rangnick.

E così a cascata vanno a crearsi le altre fasce. L'Italia ha 13 punti, vincendo salirebbe a quota 16 e andrebbe con ogni probabilità in terza fascia. Pareggiando invece la Nazionale chiuderebbe a 14 e potrebbe finire addirittura in quarta fascia, l'ultima In terza saranno presenti certamente la Slovacchia, la Scozia e l'Olanda. Per avere un quadro completo bisogna attendere l'esito dei gironi che si chiuderanno tra lunedì e martedì con le incognite che si chiamano Croazia e Serbia.

1ª fascia: Germania (paese organizzatore), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra/Danimarca;

2ª fascia: Danimarca/Inghilterra, Turchia/Croazia, Ungheria, Romania/Svizzera, Albania/Rep.Ceca/Moldavia, Austria.

3ª fascia: Slovacchia, Olanda, ITALIA, Scozia, Slovenia/Kazakistan, Romania/Svizzera, Croazia/Turchia/Galles

4ª fascia: Serbia, Albania/Rep.Ceca/Moldavia, le tre vincitrici dei playoff che si terranno a marzo.

Perché l'Italia non sarà testa di serie agli Europei

L'Italia se riuscirà a qualificarsi non sarà testa di serie a Euro 2024. Può sembrare strano, perché un tempo i campioni in carica quasi in automatico erano in prima fascia. Ora non è più così. La Uefa ha scelto un altro tipo di sistema. Quello nuovo prevede che siano teste di serie cinque delle dieci squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. La scelta non è casuale e non viene fatta nemmeno sul Ranking, ma vengono elette in prima fascia, con la Germania, le cinque nazionali che hanno ottenuto il maggior numero di punti nella fase a gironi.